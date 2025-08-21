Serie A di calcio, è già emergenza infortuni. Sabato parte il campionato con due partite in programma alle 18.30 (Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce) e scoppiano le prime grane : il Napoli ha perso Lukaku (lesione alla coscia, 3 mesi di stop); l’Atalanta ha il rebus Lookman e l’Inter, stanca di una trattativa-tormentone, non ne vuole più sapere del nigeriano (gli aveva offerto un ingaggio annuale di 4,5 milioni); il ragazzo, per ora, resta a Bergamo e la società lo punirà.

Il Milan è ancora alla ricerca di un centravanti per il 4-3-3 di Allegri che sogna Vlahovic, suo vecchio palliativo e intanto si consola con Luka Modric che domenica sera ha esordito alla grande a San Siro dopo le 13 stagioni al Real Madrid.

La Juventus è tormentata dagli arabi del club Al-Ahli (Arabia Saudita,Gedda) che insistono per avere Locatelli, sogno proibito dell’allenatore tedesco Matthias Jaissle ( ex Salisburgo); l’assalto è feroce, i bianconeri fanno muro, ma il club saudita è pronto a rilanciare fino a 30 milioni. A Manuel e’ stato offerto uno stipendio stellare da 11 milioni. Alla Cantinassa l’allenatore Tudor fa gli scongiuri; oltretutto rischia anche di perdere Miretti a lungo corteggiato dal Napoli.

SABATO AL VIA LA SERIE A DI CALCIO

Non si è ancora spenta l’eco delle quattro giornate di Coppa Italia (i sedicesimi si giocheranno il 24 settembre) che irrompe il campionato di serie A preceduto da una vigilia carica di problemi. Sabato apre il campionato Conte impegnato a Sassuolo.

Prima giornata divisa in tre turni. Chiuderanno lunedì Udinese-Verona e Inter-Torino. L’Udinese in Coppa vinto facile con la Carrarese (2-0), viceversa il Verona ha sudato le proverbiali sette camicie col Cerignola piegato solo ai rigori (3-5). In questa stagione va ricordato che abbiamo 7 squadre italiane impegnate nelle Coppe Europee: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus in Champions; Roma e Bologna in Europa League e Fiorentina in Conference. Previste quattro soste per le nazionali, e ci saranno due turni infrasettimanali come nella passata stagione.

IL CT GATTUSO PREPARA LA LISTA

Rino Gattuso, neo ct della Nazionale, sta preparando la lista degli azzurri impegnati nelle qualificazioni dei mondiali 2026. L’Italia esordirà il 5 settembre a Bergamo affrontando l’Estonia. Quindi Israele ( 8 settembre) a Debrecen. E dopo il ritorno con l’Estonia (11 ottobre ) e Israele ( a Udine, 14 ottobre ) gli azzurri chiuderanno in novembre con Moldova (13) e Norvegia (16).

Gattuso ha scelto l’11 di base: cioè Donnarumma, Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Dimarco; Locatelli, Tonali, Barella Zaccagni, Politano e Kean. Ma sul suo taccuino c’è una trentina di uomini che seguirà anche all’estero, come Vicario, Calafiori, Leoni, Udogie, Retegui.