Sabato di grande sport con Sinner, il duello Pogacar-Evenepoel e la partenza della serie A di rugby

Sabato di grande sport: tennis, ciclismo, rugby. Tre appuntamenti di notevole seduzione. Imperdibili. Giornata sportiva che mobilita milioni di appassionati , platee estere comprese. Almeno 200 le reti televisive interessate (diretta, differita). Nel dettaglio.

Sinner, semifinale a Shangai

L’azzurro sul cemento cinese contro il sorprendente ceco Tomas Machac che ha battuto ai quarti lo spagnolo Alcaraz. Match che assicura spettacolo. Sinner è in gran spolvero : al torneo cinese ha centrato la 63esima vittoria della stagione. Contro il talentuoso avversario ceco giocherà la 11esima semifinale del 2024, la decima in carriera in un Master 1.000. Blindato il n. 1 nella Race con 9.730 punti. Alcaraz lo segue con 6.710. Jannik chiuderà l’anno da n.1. Il distacco di 3.020 punti con il murciano è francamente incolmabile.

Duello Pogacar-Evenepoel al Lombardia

La Classica Monumento di 252 km., da Bergamo a Como, è l’atteso duello tra il campione iridato e il campione olimpico. Tutti gli occhi sono per loro. Al via 175 corridori di 25 squadre. Diretta RaiSport dalle 10.25. Il dislivello di 4.700 metri la dice tutta sulla durezza della corsa, quinta e ultima Monumento della stagione.

Cinque asperità da brividi: Passo di Ganda, Valpiana, Ghisallo, Colma di Sormano, San Fermo. Pendenze anche del 15%. Alla corsa partecipano tutti i big del momento come Mas, Pitcok, Carapaz, Hindley, Hirschi, Fuglsang, Gaudu, Mollema, Bardet. Gli italiani in gara: Ciccone, Tiberi, Ulissi, Piganzoli, Pelizzari, Zana e l’eterno Pozzovivo. Partenza da Bergamo alle 10.35, arrivo sul lungolago di Como.

Parte la seie A del rugby

Dieci formazioni ai nastri di partenza. Si parte il 12 ottobre, si conclude il 31 maggio. Sono 18 i turni di gara per la regolar Season, partite di andata e ritorno, l’ultimo il 26 aprile. Le 4 formazioni al doppio turno di semifinale si batteranno per lo scudetto. Cinque le partite in programma: Petrarca Padova contro il Lyons di Piacenza; Colorno – Mogliano Veneto; Rovigo- Vicenza; Viadana – Fiamme Oro Roma; Valorugby di Reggio Emilia contro Lazio Rugby. Il Padova è favorito, scatenati i trevigiani del Mogliano che puntano ai Playoff. Piacenza, Lazio, Vicenza e Fiamme Oro sono le outsider.