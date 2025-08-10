Sabato, lo sport si è tinto di azzurro. Due italiani sul podio: Diego Nappi oro dei 200 agli Europei U20 in Finlandia ; Giulio Ciccone ha vinto in solitaria la quinta e ultima tappa del Giro Vuelta a Burgos.

Due sorprese significative: lo sprinter azzurro di Porto Torres ( Sassari) ha trionfato dominando la gara dei 200 e chiudendola con un 20.77 nonostante il forte vento contrario. L’abruzzese Giulio Ciccone ha confermato in Spagna il suo buon momento dopo aver vinto una settimana fa la Classica di San Sebastiano. Ciccone ha staccato tutti nella tappa regina. Due campioni da applausi.

DIEGO NAPPI ORO EUROPEO UNDER 20

Il ragazzo di Porto Torres, 18 anni domenica, dopo aver vinto in mattinata la propria batteria e una delle semifinali ha vinto anche la finale battendo i favoriti: il portoghese Afonso secondo, e lo spagnolo Sanchez terzo. Diego semplicemente favoloso. Ha conquistato il titolo continentale di categoria dei 200 metri stabilendo il nuovo record italiano under 18 nonostante un vento contrario di quasi 3 metri. Partito fortissimo, lo sprinter di Porto Torres, sulla pista di Tampere in Finlandia ha dominato la gara. Vittoria limpida. In mattinata l’atleta tesserato per le Fiamme Oro aveva corso la semifinale in 20.76. Un regalo anticipato di compleanno a rispettare una stagione complicata a causa di alcuni problemi fisici.

GIULIO CICCONE MATTATORE ALLA WUELTA

L’abruzzese della Lidl-Trek si è ripetuto dopo il successo di sabato scorso a San Sebastian. Primo a Lagunas De Neila. Si è imposto con un finale spettacolare. Ha staccato il messicano Isaac Del Toro secondo a 10”, terzo un altro italiano, cioè Lorenzo Fortunato. Si è chiusa così la Wuelta a Burgos molto felice per i cori italiani tenuto conto anche dei successi di tappa ottenuti da Matteo Moschetti e Damiano Caruso. Ora Ciccone è atteso al via della Wuelta di Spagna che parte sabato 23 agosto da Venaria Reale.