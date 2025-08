Sabato di sport da incorniciare: storica finale della nazionale di volley maschile nella Nations League in Cina e buone notizie dai Campionati Mondiali di sport acquatici in corso a Singapore (domenica ultimo giorno). Notizie che confermano il buon stato di salute del movimento azzurro che in settimana a Tbilisi (Georgia)) ha archiviato i Mondiali di scherma sol podio del Medagliere (terzo posto) con un bilancio più che positivo : due ori e quattro bronzi.

Sugli scudi in particolare i fiorettisti, autori del Triplete (Europei, Mondiali e Coppa del Mondo) davanti a USA e Giappone con quattro vittorie e un secondo posto nelle cinque prove del circuito. E sempre al top la spada femminile che si è confermata, per il secondo anno consecutivo, in vetta alla classifica mondiale davanti a Francia e Corea del Sud. Ma le sorprese più eclatanti sono arrivate in giornata dalla Cina e da Singapore. Vediamo.

VOLLEY IN FINALE CON LA POLONIA

Per la prima volta nella storia la Nazionale maschile di pallavolo ha conquistato la finale di “Volley Nations League” in corso a Ningbo, città cinese sulla via della seta. E qui sabato mattina alle nove (ora italiana) gli azzurri del ct Fefe’ De Giorgi hanno battuto in semifinale la sorprendente Slovenia con un limpido 3-1 (25-22, 22-25, 25-21, 25-18). Trascinatore bomber Alessandro Michieletto (26 punti) e show del padovano Fabio Balaso, 29 anni, libero di livello mondiale, dominatore monumentale della seconda linea; ha dato una splendida lezione sui fondamentali di ricezione e difesa. Ottimo l’impatto di Galassi e Romano’ dalla panchina al terzo set in poi. Perfetto nei cambi (e non solo) il ct De Giorgi, leccese di Squizano, un passato da grande palleggiatore nella cosiddetta “generazione di fenomeni”, all’epoca sotto la guida dei vari Velasco, Bebeto, Anastasi.

Domenica alle ore 13 ( ora italiana) si giocherà la finale con la Polonia. Probabile formazione dell’Italia: Giannelli, Rychlicki, Lavia, Michieletto, Anzani, Gargiulo, Balaso.

SPORT, MONDIALI DI NUOTO A SINGAPORE

L’Italia sabato non ha conquistato alcuna medaglia ma ben 3 quarti posti. Il primo con Leonardo Deplano nei 50 stile libero uomini, il secondo et stato appannaggio di Simona Quadarella negli 800 stile libero ( con record europeo), una prova della romana semplicemente straordinaria. Quarto posto ( e record italiano) anche nella staffetta 4×100 stile libero mista. Ceco ( 3 medaglie a Singapore) ha chiuso ottavo nei 100 farfalla. Silvia Di Pietro, romana,ha chiuso settima nei 50 farfalla.

La rivelazione Sara Curtis, 18 anni, padre italiano e madre nigeriana, è stata la prima italiana in una finale iridata dei 100 metri stile libero chiusa in ottava posizione. Ed ha centrato il record italiano nei 50 stile libero. I mondiali di Singapore chiuderanno domenica. L’Italia in questi mondiali ha conquistato 2 ori, 11 argento e 5 bronzi.