Fiato alle trombe! Parte oggi ufficialmente la stagione del ciclismo su strada. E parte come di consueto dalla Australia: sabato 17 le donne, martedì 20 gli uomini. Apertura con il “Santos Tour”: tre tappe le donne, cinque gli uomini. Il mini-tour femminile parte e arriva a Willunga, città ad una cinquantina di km da Adelaide, la città più popolosa della Australia Meridionale. Il tour maschile inizia proprio ad Adelaide.

Nella terra dei canguri

Le cicliste sono da tempo sul tracciato di gara che gode di una temperatura ideale. E dopo il primo Tour parteciperanno al “Schwalbe Classic” al via il 21 gennaio. Il primo tour è articolato in frazioni di 130 km con una sola asperità di rilievo (8,3%) nella seconda tappa. Numerose le ragazze italiane tra cui Erica Magnaldi della UAE e Martina Fidanza del team Visma. Favorita la canadese Madeleine Vallieres, campionessa del mondo. Al via ci sarà anche la campionessa uscente Noemi Ruegg e la forte neozelandese Ally Wollaston. Buona la rappresentanza maschile come Jay Vine, Santiago Buitrago, Adam Yates, Matthew Brennan, Ben O’ Connor, Luke Plapp. L’Italia schiera Edoardo Zambanini.

In Italia si comincia a marzo

Molti azzurri prendono parte alle più importanti gare di febbraio come il Tour of Oman, UAE Tour con Pogacar (16-22 febbraio). Poi il Circus si sposta in Italia per il debutto al Trofeo Lauguagueglia (4 marzo), Le Strade Bianche (7), la Tirreno-Adriatico (9-15), la Milano-Torino (18) e la Milano-Sanremo; tutte corse di prestigio, per molti la preparazione ideai per le classiche di aprile come Le Fiandre (5), la Roubaix (12), la Liegi (26). Seguirà il Giro d’Italia (8-31 maggio),al via anche Vingegaard, vincitore di due Tour de France ed una Vuelta di Spagna.