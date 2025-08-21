Sara Errani ed Andrea Vavassori in trionfo nel tennis a New York. Per il secondo anno di fila la coppia azzurra ha vinto gli Us Open di specialità – il doppio misto – battendo in finale due stelle del singolare come la polacca Iga Swiatek e il norvegese Caspar Ruud.

Tre set bollenti, punteggio emblematico: 6-3, 5-7, 10-6. Nella settimana delle qualificazioni, i campioni in carica si sono confermati a Flushing Meadows. Sotto il tetto iconico dell’Arthur Ashe, chiuso causa pioggia ma strapieno, gli azzurri hanno dato spettacolo,.

Sara in particolare ha sorpreso tutti (parola di Ruud in conferenza stampa) con un servizio magari lento ma chirurgico. Errani e Vavassori hanno intascato un montepremi da un milione di dollari.

PARTITA DI GRANDE TENNIS IN TRE SET COMBATTUTI

Formato totalmente rinnovato rispetto alle edizioni precedenti e con partecipanti dialto livello come Djokovic, Alcaraz e Fritz (tanto per citarne tre). Tuttavia l’epilogo è stato identico: in un’ora e mezza Errani e Vavassori ha vinto la finale.

Il primo set è durato mezz’ora; vinto in otto game battagliati. Più complicato il secondo set; quando tutto sembrava volgere a favore degli azzurri in vantaggio 5-3, gli avversari hanno vinto quattro giochi consecutivi per poi chiudere il secondo parziale 7-5. Tutto rimandato al super tie break: gli azzurri guadagnano subito un 4-0 e chiudono agevolmente (10-6).

LE PAROLE DI ANDREA E SARA

Dopo le premiazioni gli azzurri hanno voluto esprimere tutta la loro soddisfazione e felicità per il traguardo raggiunto. Ai microfoni ufficiali del torneo hanno parlato chiaro.

Vavassori ha preso la parola per primo: “In questi due anni abbiamo fatto qualcosa di straordinario. È importante che il doppio misto abbia più visibilità anche in futuro. Con questo evento di visibilità ne abbiamo certamente avuta e spero che contuinueremo ad averne”. Sarà Errani è sembrata la più emozionata. A 38 anni la tennista di Bologna (35 titoli vinti nel doppio, 9 nel singolo) ha esordito come il suo solito e cioè elogiando il compagno, il torinese Vavassori, 30 anni, 10 titoli vinti e una Coppa Davis nel 2024.

Ha detto:”Andrea, sei fortissimo. Con te mi diverto ed è bellissimo condividere questi momenti”.

Poi rivolgendosi al pubblico ha rimarcato:”Grazie per essere rimasti fino a tardi e grazie a tutti gli italiani che hanno fatto il tifo per noi”.