Dopo nove stagioni straordinarie con Gian Piero Gasperini in panchina, culminate con la vittoria dell’Europa League del 2024 e l’ennesima qualificazione in Champions League, l’Atalanta ha deciso di intraprendere un nuovo percorso. Il nome scelto dalla dirigenza orobica per guidare la squadra è quello di Ivan Juric. Il tecnico croato, reduce da due esperienze fallimentari con Roma e Southampton, è stato indicato come il profilo ideale dalla società, che ha avviato il casting appena si è iniziato a vociferare dell’addio di Gasperini. Beffati altri candidati come Thiago Motta e Palladino, la dirigenza ha puntato su Juric, considerato un “clone tattico” del suo predecessore grazie al modulo condiviso 3-4-1-2 e all’esperienza con il direttore sportivo D’Amico ai tempi del Verona.

I motivi dietro la scelta: contratto biennale e sinergia con D’Amico

Come riportato dal Corriere di Bergamo, Juric – ancora legato contrattualmente al Southampton – firmerà nelle prossime ore un contratto biennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione. La decisione, presa in modo definitivo nella serata del 5 giugno, è maturata anche per via della stretta collaborazione avuta in passato con il ds Giovanni D’Amico. La società, guidata da Antonio Percassi e dal co-chairman Stephen Pagliuca, lo considera il tecnico adatto a proseguire il progetto avviato con Gasperini, mantenendo un’impostazione tattica simile e una filosofia di gioco aggressiva. Tuttavia, la scelta ha subito generato una forte ondata di scetticismo tra i tifosi.

Tifosi in rivolta: critiche durissime sui social dopo i flop recenti

L’annuncio imminente dell’arrivo di Juric ha scatenato una vera e propria bufera sui social. I tifosi dell’Atalanta hanno reagito con incredulità e rabbia, sottolineando i recenti fallimenti del tecnico. Alla Roma, Juric era subentrato a De Rossi nel settembre 2024, per poi essere esonerato meno di due mesi dopo con la squadra vicina alla zona retrocessione. Al Southampton, ha chiuso la stagione con una retrocessione matematica a sette giornate dalla fine. Tra i commenti ironici e disillusi spiccano frasi come “Se arriva Juric mi faccio brillare sulle mura” o “Passare da Gasperini a Juric è una follia”. Nel mirino dei tifosi anche il procuratore Beppe Riso, accusato di aver “piazzato” Juric nonostante gli insuccessi.