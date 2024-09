Scatti bollenti: il dettaglio piccante scatena i tifosi

La fidanzata del calciatore posta scatti bollenti e i tifosi non possono non notare un dettaglio: i fan si sono scatenati.

Ama la musica e lo sport e nelle foto si nota. Forma fisica perfetta e curve che risaltano qualsiasi sia l’outfit che decide di indossare. Lo sanno bene gli oltre quattro milioni di follower che hanno scelto di seguirla su Instagram, dove vengono aggiornati sulla sua attività professionale, ma soprattutto rapiti dalla sua seducente bellezza.

Ludovica Pagani incanta con le ultime bollenti foto pubblicate sui social e i fan non possono che apprezzare e lasciarsi incuriosire da un dettaglio piccante che non passa inosservato. Non è passata inosservata anche la sua relazione con Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, con la quale la dj sta insieme ormai da qualche anno. Una coppia che, nonostante l’assidua presenza della Pagani sui social, riesce a mantenere la sua riservatezza.

Una scelta compiuta insieme dalla speaker e dal calciatore, come raccontato dalla 29enne di Bergamo in una recente intervista spiegando perché non pubblica foto con il suo fidanzato: “Lui è riservato e anche io di conseguenza. Per tutelare qualcosa di bello, la migliore è non esporla“.

Non saranno d’accordo i suoi fan, soprattutto se la cosa di bello da conservare è il fascino della Pagani, ‘approdata’ al mondo del calcio con alcune apparizioni in tv locali – dove divenne celebre una sua gaffe – prima di spiccare il volo e diventare una influencer e dj molto seguita, senza dimenticare la sua esperienza in radio. La sua presenza sui social è fissa e, come detto, l’ultimo scatto ha scatenato i fan per un dettaglio piccante.

Ludovica Pagani sensuale su Instagram: lo scatto conquista i fan

Oltre 92mila mi piace, quasi duecento commenti: sono i numeri dell’ultimo provocante scatto di Ludovica Pagani su Instagram. Immagini in cui la sua prorompente bellezza si esalta. Gli scatti mostrano la 29enne in tenuta sportiva, mentre si dedica a tenere in forma il proprio corpo.

E i risultati sembrano essere soddisfacenti a giudicare dagli apprezzamenti che hanno invaso il profilo social della Pagani. In particolare è un dettaglio che viene messo in risalto dai follower: il lato A prorompente della donna, messo in evidenza da un top attillato.

Un particolare piccante che scatena i fan che si spingono anche oltre, chiedendo se non ci sia stato un ‘ritocco’ al seno. L’interrogativo poco sposta per i tifosi che strabuzzano gli occhi davanti alle curve della Pagani: “La perfezione sei tu” scrive un utente e in molti gli danno ragione.