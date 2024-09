Scatto sexy, la moglie del grande ex provoca i fan

Lo scatto sexy rapisce i fan della fidanzata del grande ex: le immagini provocanti lasciano senza parole i tifosi.

Lo specchio ad esaltare le forme, l’asciugamano a coprire (ma non troppo) le splendide curve. Uno scatto da restare ammirati quello pubblicato da Carolina Marcialis, pallanuotista e compagna di vita di Antonio Cassano, ex calciatore di Inter, Milan e Roma.

Su Instagram l’atleta, mamma di due bambini (Cristopher e Lionel), non manca di far vedere ai propri fan il suo corpo, reso perfetto dall’attività sportiva e dal duro allenamento. La 33enne ha incantato i tifosi con le ultime storie su Instagram, ma non è nuova a pubblicare foto provocanti e sensuali. Il suo profilo è seguito da 238mila follower, attratti dalla bellezza della donna che ha conosciuto Antonio Cassano nel 2008.

Due anni più tardi il matrimonio, quindi la nascita dei figli: ormai i due fanno coppia da 16 anni e attimi della loro vita quotidiana finiscono anche sui social di lei che non manca mai di aggiornare i fan sulle proprie giornate. Lo fa con scatti simpatici, ma anche con foto sensuali che generano una valanga di commenti.

Carolina Marcialis, l’ultimo selfie hot per la moglie di Cassano

Facile capire il perché di tanta attenzione per gli scatti di Carolina Marcialis: sensualissima, fisico scolpito da anni di allenamento intenso, la moglie di Cassano rapisce lo sguardo dei fan con le sue immagini hot.

L’ultima ha fatto ancora centro e ha lasciato senza parole i tifosi: lady Cassano si presenta appoggiata ad un lettino, reduce da un rigenerante massaggio. A coprirle il corpo soltanto un’asciugamano che fatica però a contenere il suo lato B. Un’immagine in bianco e nero che mette in risalto la bellezza della donna che nelle ultime settimane ha postato con frequenza mentre si godeva le vacanze al mare.

Foto che hanno ovviamente scatenato i fan che si sono fiondati a commentare. Tra sei meravigliosa e sei bellissima, Carolina Marcialis ha fatto incetta di cuori e commenti. “Un capolavoro assoluto” scrive un suo fan, mentre altri restano senza parole e si limitano a commentare con occhi a cuoricino, a sottolineare l’apprezzamento per la sua bellezza.

Una valanga di complimenti che torneranno utili quando arriverà la fine dell’estate e bisognerà mettere da parte bikini e dimenticarsi il mare. In caso di nostalgia, lady Cassano potrà sfogliare le immagini delle vacanze 2024 e trovare energia grazie ai tanti apprezzamenti ricevuti.