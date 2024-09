Serie A, la regolarità del campionato è a rischio: ecco cosa è successo

La regolarità del campionato di Serie A può essere a rischio: riflettori puntati sull’eventuale esposto che potrebbe cambiare le carte in tavola

Serie A sinonimo di polemiche. Non mancano anche quando la decisione arriva dai piani alti della politica: se c’è di mezzo un pallone che rotola, qualsiasi cosa è pretesto per accendere la discussione.

Negli ultimi anni si è visto di tutto, tra processi penali, procedimenti sportivi, retrocessione, penalizzazioni, fallimenti e chissà cos’altro ci siamo dimenticati di menzionare. Negli ultimi giorni purtroppo è tornata tristemente d’attualità la violenza legata alle partite di pallone. Dentro e, soprattutto, fuori dagli stadi sono tornati a vedersi scontri e tafferugli. Dai lanci di fumogeni tra i sostenitori di Cagliari e Napoli ai violenti scontri accaduti prima e dopo il derby di coppa Italia tra Genoa e Sampdoria.

Quanto accaduto a margine della stracittadina ligure ha lasciato però il segno e spinto le istituzioni ad intervenire in maniera dura. Così, in previsione della sfida di domani pomeriggio tra Genoa e Juventus, l’Osservatorio ha deciso di chiudere lo stadio Marassi. Niente tifosi genoani e neanche quelli juventini che pagano per colpe di altri.

Genoa-Juventus a porte chiuse: a rischio la regolarità della Serie A

La scelta di giocare Genoa-Juventus a porte chiuse è stata presa proprio come punizione per i fatti accaduti nel giorno del derby, ma non è stata apprezzata da tutti.

Anzi, c’è chi arriva a mettere in dubbio la regolarità del campionato dopo una scelta di questo tipo. Il giornalista Mirko Nicolino su X lancia la sua provocazione: “Che colpa hanno i tifosi della Juventus? Nessuna. – il post pubblicato sul social in riferimento alla decisione per Genoa-Juve – Curioso di vedere quanti si indigneranno eventualmente o e se l’avvocato Iannello presenterà un esposto per la regolarità del campionato“.

Una provocazione accompagnata qualche ora dopo da un altro tweet che tira in ballo questa volta quanto accaduto la scorsa settimana con Juventus-Napoli. Nell’occasione della sfida contro gli azzurri, le autorità decisero un giorno prima del match di vietare l’ingresso allo stadio dei tifosi provenienti dal capoluogo campano, per poi fare dietronfront dopo un ricorso al Tar. Così Nicolino scrive: “E’ partita la stessa campagna di indignazione cui abbiamo assistito qualche giorno fa? A ricorsi al TAR come siamo messi?”

La partita Genoa-Juventus si giocherà questo pomeriggio e sarà senza spettatori: a perderci, mettendo da parte polemiche e tesi di parte, soltanto i tifosi perbene, quelli che vorrebbero godersi soltanto lo spettacolo.