Il Consiglio della Lega Serie A ha approvato oggi il nuovo regolamento per il recupero delle partite non iniziate e la prosecuzione di quelle interrotte nei campionati di Serie A Enilive e Primavera 1 per la stagione 2025/2026. Secondo quanto stabilito, le gare non iniziate dovranno essere recuperate il giorno successivo, a meno che non vi siano impedimenti come maltempo, impegni con le Nazionali, calendario troppo fitto o provvedimenti disciplinari. Le partite sospese riprenderanno solo per il tempo rimanente e dal punto esatto dell’interruzione. Anche in questo caso, il recupero dovrà avvenire il giorno dopo, oppure nella prima data utile disponibile, al di fuori delle finestre FIFA e lontano da impegni ravvicinati. Per la prosecuzione, possono scendere in campo solo i calciatori tesserati al momento dell’interruzione, esclusi squalificati, espulsi o svincolati, con la possibilità di inserire al massimo tre nuovi giocatori per squadra. Restano valide le sostituzioni già effettuate.