Serie A, lite pesantissima durante la partita: ecco cosa è successo

Lite molto pesante avvenuta durante la partita di Serie A: spuntano i retroscena sull’incandescente faccia a faccia

Una Serie A incandescente. L’ultimo turno del massimo campionato italiano ha regalato molte emozioni e qualche strascico incandescente.

Del rinvio di Bologna-Milan, con tanto di presa di posizione del patron Saputo, si è discusso molto, così come si è preso le copertine dei giornali il pirotecnico 4-4 tra Inter e Juventus, big match della nona giornata di Serie A. Un turno che si è chiuso con il ‘botto’, la roboante vittoria della Fiorentina contro la Roma per 5-1. Un risultato che ha lasciato strascichi nella formazione giallorosso con la posizione di Juric in bilico e la società che ha iniziato a riflettere sul possibile secondo ribaltone, con l’ipotesi anche di un ritorno di Daniele De Rossi.

Per ora tutto congelato, la dirigenza ha scelto di andare avanti con Juric, nonostante il rapporto tra l’allenatore croato e alcuni dei calciatori della rosa non sia mai decollato. Anzi, stando ai retroscena emersi il giorno dopo la gara, nello spogliatoio giallorosso sarebbe andata in scena una vera e propria lite tra il tecnico ed uno dei senatori del gruppo, Gianluca Mancini.

Roma, lite Mancini-Juric all’intervallo: il retroscena

Tutto sarebbe accaduto durante l’intervallo della partita tra Fiorentina e Roma, con Juric che, dopo aver tolto al 31′ del primo tempo sia Cristante che Angelino decide di tirar fuori anche Mancini.

È l’inizio della lite: tra i due volano parole grosse, si racconta di una discussione furiosa in cui allenatore e giocatore sarebbero anche andati oltre il semplice alterco verbale. Fatto sta che alla ripresa della partita Mancini, così come Cristante, non è più risalito per assistere alla gara dalla panchina per dare sostegno ai compagni in difficoltà. Una presunta lite che confermerebbe il clima incandescente che c’è all’interno dello spogliatoio della società capitolina.

Un clima nato con la sostituzione di De Rossi che, invece, una parte della squadra – probabilmente quella con il maggior peso all’interno dello spogliatoio – non avrebbe voluto. Un feeling mai nato che ha portato quindi a risultati poco soddisfacenti in campo e alla disfatta di Firenze, con annessa discussione furibonda tra Mancini e Juric. Per ora il tecnico resta al suo posto, anche se in casa Roma mai come quest’anno tutto può succedere. La prossima gara già è un nuovo spartiacque e senza una reazione immediata da parte della squadra, l’esonero da ipotesi potrebbe diventare realtà.