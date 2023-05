Serie A, i verdetti della penultima giornata: Milan in Champions, Spezia e Verona con l’ipotesi spareggio

I verdetti della Serie A dopo la 37a giornata, la penultima. Il Milan ha battuto 1-0 la Juventus, blindando così il quarto posto con una giornata di anticipo e qualificandosi matematicamente per la prossima Champions League, visto che l’Atalanta è staccata di 6 punti. I bianconeri, invece, rimangono al settimo posto che vale la Conference League. Nella penultima giornata di Serie A anche la salvezza matematica del Lecce, dopo la vittoria sul campo del Monza (1-0).

Corsa salvezza, restano in ballo Spezia e Verona

È corsa a due per evitare di occupare il terz’ultimo posto in classifica, ossia quello che porterebbe alla retrocessione in Serie B in compagnia di Sampdoria e Cremonese. Coinvolte Spezia e Verona, con il Lecce che si è ‘tolto’ dalla corsa. Al momento la situazione in graduatoria vede Spezia e Verona a pari punti a quota 31: se entrambo le squadre perderanno i rispetti match in trasferta dell’ultima giornata (lo Spezia giocherà all’Olimpico contro la Roma mentre il Verona a San Siro contro il Milan), lo spareggio per decretare l’ultimo club retrocesso diventerebbe realtà.

Corsa per l’Europa League

Nella corsa per un posto in Europa, coinvolte Atalanta (61), Roma (60) e Juventus (59). Le prime due con una vittoria nell’ultima giornata sarebbero sicure di un posto nella prossima Europa League. L’incognita è la Roma, che mercoledì sera, 31 maggio, giocherà la finale di Europa League contro il Siviglia. In caso di vittoria, i giallorossi stacherebbero il pass per la Champions e solo l’Atalanta, ora quinta, andrebbe in Europa League, più eventualmente la Fiorentina se dovesse vincere la finale della Conference League.

In caso di sconfitta della Roma in finale contro il Siviglia, i giallorossi potrebbero addirittura trovarsi al settimo posto e in Conference League, se la Fiorentina dovesse vincere la finale contro il West Ham, il prossimo 7 giugno a Praga, e se – la UEFA – decidesse davvero di estromettere i bianconeri per un anno dalle Coppe Europee.

Perché l’ottavo posto potrebbe portare in Europa?

Qui tutto dipende dall’eventuale esclusione che la UEFA potrebbe comminare alla Juventus nelle prossime settimane. Se ciò si verificasse – e la Fiorentina non dovesse vincere la Conference League – la Lega Serie A potrebbe chiedere alla UEFA di trattenere il posto per un’italiana anche se il regolamento parla chiaro ed evidenzia come in caso di esclusione di una squadra dalle Coppe Europee, il posto vacante debba essere assegnato ad una squadra in base al ranking UEFA e non in base alla territorialità del campionato di appartenenza. Al momento appare uno scenario remoto ma sia la stessa Fiorentina, che Monza, Bologna e Torino arrivando ottave possono sperare in un miracoloso ripescaggio e per questo faranno il possibile per centrare questo traguardo.

Verdetti Serie A, la Lazio alla Supercoppa Italiana

Con la vittoria sulla Cremonese, la Lazio è certa di chiudere il campionato tra le prime tre. Essendo a quota 71, solo l’Inter può privarla del secondo posto, ma il Milan quarto a quota 67 non può più raggiungere i biancocelesti. Quindi, con la gara dell’Olimpico si sono definite le quattro squadre che parteciperanno alla prossima Supercoppa Italiana: saranno Napoli (campione d’Italia), Fiorentina (finalista di Coppa Italia), Inter (vincitrice della Coppa Italia), e appunto la Lazio.