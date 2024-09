Si spoglia in diretta: le foto sono sconvolgenti

L’ultimo post sui social lascia letteralmente sbalorditi i fan: si è spogliata, le immagini sono sconvolgenti

Volteggia in grandi stanze, tra affreschi che riportano indietro nel tempo. Gira su se stessa, ma soprattutto fa girare la testa con la sua bellezza. Poche parole, perché davvero è difficile trovarne di adatte per l’ultimo ‘spettacolo’ offerto da Belen Rodriguez.

La modella argentina ha deciso di esagerare con l’ultimo spot pubblicitario di una nota marca di intimo. Lo fa presentandosi (quasi) completamente come ‘mamma l’ha fatta’: versione supersexy per la presentatrice che ha fatto incetta di complimenti e cuoricini. Una valanga di apprezzamenti arrivati da migliaia dei suoi 10 milioni e passa di fan che non hanno resistito all’ultimo capolavoro della bella argentina.

Lo spot girato da Belen Rodriguez a Palazzo Visconti ha un seguito con un video pubblicato sui social che conquista per la capacità della modella di sedurre. Impossibile restare impassibili davanti al suo fascino ed, infatti, non ci riescono quasi 66mila fan che si lasciano trasportare dalla tentazione di premere sul cuore con il dito sullo schermo dello smartphone. Oltre mille vanno oltre e scrivono anche un commento, forse convinti di aver trovato le parole giuste per commentare la sensualità di Belen.

Belen Rodriguez, lo spot è da sballo: il video è sexy

Belen Rodriguez si mostra ancora una volta con indosso soltanto un completino intimo e lascia in bella mostra le sue forme perfette. Il risultato è un video che colpisce direttamente il cuore dei fan della presentatrice che non perde occasione per far parlare di sé.

Questa volta nessun gossip però, ma soltanto la sua bellezza a prendersi la scena e a far lasciare di stucco tutti i suoi ammiratori. Ammiratori che negli ultimi giorni hanno potuto apprezzarla anche nelle vesti di semplice spettatrice. Belen, con la sorella Cecilia, erano presenti ad una delle sfilate della Milano Fashion Week, senza però essere protagoniste. In passerella per una volta c’era Veronica Cozzani, la mamma delle due showgirl, in un’inversione di ruoli che ha fatto molto parlare.

Mai quanto gli ultimi scatti pubblicati dalla più famosa delle sorelle Rodriguez. Un video in intimo, pochi secondi che sono più che sufficienti per catalizzare l’attenzione su di sé. Un concentrato di bellezza ai quali i fan hanno fatto fatica a resistere. “Non sei umana” uno dei commenti, mentre un altro fan resta davvero senza parole: “Non so che dire, ogni commento sarebbe superfluo“.