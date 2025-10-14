Torna in campo Sinner. Jannik mercoledì va a caccia del tesoro di Riad (Arabia Saudita). Pronto per il debutto al “Six Kings Slam”, il torneo-esibizione dei petrodollari. Al vincitore 6 milioni di dollari, il solo gettone di presenza è di 1.291.000 euro. Mica male. Dopo i crampi cinesi Jannik affronterà il greco Stefanos Tsitsipas (ripescato dopo il forfait di Draper). Alle 18 è previsto il match, anteprima dell’incontro Zverev-Fritz. Giovedì 16 le semifinali che vedranno in campo Alcaraz e Djokovic.

Accoglienza da star

Jannik Sinner è sbarcato a Riad lunedì. All’arrivo a Riad Sinner è stato calorosamente accolto da un gruppo di tifosi. Il video dell’arrivo è stato pubblicato sui social dal promoter del torneo Turki Alalshikh, il “ministro della Cultura” presso la corte Reale della Arabia Saudita. Come una star Jannik è stato circondato dai cacciatori di autografi. Ha detto: ”Sono veramente felice di essere di nuovo qui a Riad per giocare il Six Kings Slam e spero che vi divertiate”. Jannik è il campione in carica. L’anno scorso ha centrato il colpo grosso battendo in finale Alcaraz. Mercoledì partirà dai quarti e dovrà giocare una partita in più ma la fatica vale un test valido per accumulare minuti di gioco contro avversari di spessore. Riad è un cammino fra i top della classifica. Lunedì i primi allenamenti sul veloce indoor d’Arabia. Sia Sinner che Alcaraz affrontano il primo test fisico dopo i ritiri dal 1000 di Shanghai a causa dei fortissimi crampi (Jannik) e delle noie alla caviglia di Carlitos. Per l’occasione Sinner ha ridotto lo staff: a casa non solo Cahill ma anche il preparatore Umberto Ferrara. Si riuniranno il 20 ottobre a Vienna.

Esclusiva Netflix

La piattaforma statunitense che opera nella distribuzione streaming via Internet si è assicurata l’esclusiva del torneo dei “paperoni”. In realtà il torneo è più spettacolo che vero tennis, come dicono i puristi. Se tutto va come da pronostici Sinner e Alcaraz si affronteranno per la 16 esima volta, la quinta in questa stagione. La nuova classifica ATP (pubblicata lunedì) vede Carlitos aumentare il vantaggio nei confronti dell’altoatesino ora distante 1340 punti. Un divario pressoché irrecuperabile almeno in questo finale di stagione.