Sinner implacabile. Nella notte italiana ha battuto l’estroso francese Mannarino in 2 set molto diversi tra loro: 6-4, 7-6 (5). Bene il primo set, tribolato il secondo. Comunque pratica risolta in 1h48’ al termine di una partita infinita, sospesa per 2h50’ per la pioggia. Serata di nervi.

Match dai due volti

Nel primo set Sinner ha semplicemente gestito l’incontro. Ha gestito le energie per il proseguo del torneo dove lo aspettano avversari più duri e complicati. Mannarino lo ha impegnato con traiettorie esterne e mancine. Jannik, pur non brillando, ha chiuso la prima frazione in 43’. All’inizio del secondo la pioggia battente ha costretto a una lunga pausa di quasi 3h durante la quale Jannik, imperturbabile, ha giocato a carte con il suo staff. Scrosci ad intermittenza. La ripartenza è firmata da un ace di Sinner e sul 6-5 con il servizio in mano, Jannik poteva chiudere il match invece ha dovuto andare al tie break. E qui l’azzurro ha giocato da n.1 del mondo e senza difficoltà ha chiuso l’incontro con 2 ace (12 in tutto). Tornerà in campo giovedì notte (ora italiana, non prima delle 22).

Il commento di Jannik

A fine partita l’altoatesino ha commentato:” Una partita molto difficile contro un avversario difficilissimo, diverso da tutti gli altri, non solo perché è mancino ma perché colpisce la palla in modo incredibile e rimane molto bassa. Abbiamo servito molto bene entrambi, i suoi colpi ad uscire sono stati micidiali. Ho avuto difficoltà a chiudere. Poi ho cambiato posizione in risposta per dargli fastidio e sono contento di esserci riuscito e di essere arrivato ai quarti. Ora spero di alzare il livello”. Giovedì notte Sinner se la vedrà contro Auger-Aniassime. La sfida è in programma non prima delle 22 ora italiana dopo quelle di Bronzetti e Paolini. Sinner affronterà per la terza volta in carriera il canadese n.28 del ranking. L’azzurro e il canadese si sono incontrati solo nel 2022 e Auger si è imposto prima nel Masters di Madrid e poi proprio a Cincinnati in 3 set. Ma si trattava di 3 anni fa. Ora è tutto diverso.

Gli altri azzurri

Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti devono superare oggi le loro avversarie di turno ( rispettivamente Krejcikova e Coco Gauff) . In caso di vittoria le Azzurre si incontreranno ai quarti. In campo oggi, non prima delle 16 italiane, scenderà la coppia dei “Lorenzi”, cioè Sonego e Musetti che dopo aver sconfitto gli argentini Gonzales e Molteni se la vedranno con i cechi Lehecka e Mensik. Ai quarti di finale anche la coppia Bolelli-Vavassori che hanno battuto gli americani Cash-Tracy (6-3, 7-6).