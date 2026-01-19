Jannik Sinner è pronto. Martedì mattina (ore 9 italiane) l’azzurro n.2 del ranking mondiale, debutterà agli Australian Open di Melbourne. Affronterà il francese Hugo Gaston, n. 93 della classifica mondiale. Tra l’alto atesino e il transalpino ci sono due precedenti entrambi vinti da Jannik nel 2021. L’ultimo test-esibizione è andato molto bene; Sinner ha battuto il canadese Auger-Alliassime (6-4,4-6,10-4), gara come accaduto durante le ultime sfide, anche questa è stata caratterizzata per larga parte dall’equilibrio, con i primi due parziali decisi per un paio di punti. Giunti al match tiebreak, Sinner ha alzato ulteriormente il livello portandosi in vantaggio 4-0 e da lì in poi gestendo senza patemi la sfida. Ne è uscito un Jannik soddisfatto.

JANNIK È PIÙ MATURO

Lo dice lui stesso: ”Oggi mi sento più maturo, non provo più le paure che avevo un anno fa ; anzi, queste paure mi hanno fortificato. Quello che ho superato mi ha reso più forte come persona, oltre che come giocatore. Ora vivo lo sport in un modo diverso, più rilassato, pur continuando a dare il massimo. Si tratta sempre di trovare l’equilibrio e io penso di esserci riuscito. Ora sono molto felice”.

JANNIK INSEGUE IL TRIS

Il palmares di Jannik è sontuoso; in carriera ha vinto 24 tornei, tra cui 4 Slam e 5 Masters1000. Senza dimenticare le due Coppe Davis in maglia azzurra e le 66 settimane in cui è stato il n.1 al mondo del ranking ATP. A Melbourne ha vinto nel 2024 e 2025: insegue il tris. Per questo, in inverno, ha lavorato duro specialmente sul gioco a rete e sul servizio. Al suo fianco c’è sempre “papà Darren” come lo chiama Jannik. Darren è Cahill, per Sinner “ il papà di tutto il team”.