Sinner debutta mercoledì al “Milion Dollar 1 Point Slam” di Melbourne”, torneo-esibizione dal format avvincente quanto singolare: permette ai dilettanti di misurarsi con i big su un unico punto, con la possibilità di guadagnare una ingente somma di denaro. Partecipano 48 giocatori di cui 24 professionisti dei circuiti ATP e WTA. Jannik è in buona compagnia. Al torneo si esibiranno fior di tennisti: Alcaraz, Kyrgios, Auger-Aliassime, Medvedev.

In campo femminile, invece, si è iscritto un poker d’assi: Coco Gauff, Iga Swiatek, Naomi Osaka e Jasmine Paolini. L’azzurra non è partita col piede giusto nella prima apparizione dell’Opening Week che precede l’Happy Slam: ha ceduto alla kazaka Elena Rybakina in due set (6-4, 6-2). L’antipasto degli Australian Open (al via il 18 gennaio) per Jasmine è durato 70 minuti.

Jannik tifoso di Vagnozzi

Si è visto anche questo nel “torneo antipasto” di Melbourne. A scendere in campo stavolta è stato l’allenatore di Sinner, l’imperturbabile Simone Vagnozzi, 42 anni, un passato di tennista più che dignitoso; il coach ha tentato la fortuna, si è cimentato nelle qualificazioni, ha passato il primo turno ma ha ceduto nella sfida successiva. Sinner in tribuna ha fatto il tifo per lui; dunque, per Simone è svanita così sul nascere l’idea di una successiva (e ricchissima) sfida contro l’allievo Sinner nella competizione che si sta appunto svolgendo prima degli Australian Open (18 gennaio-1° febbraio).

L’affetto contagioso per Sinner

Come era accaduto in Corea, anche a Melbourne Jannik ha ricevuto l’affetto del pubblico. Mercoledì tornerà in campo per il torneo-esibizione, in palio 1 milione di dollari. Ma il suo pensiero è tutto rivolto al primo Slam dell’anno e al nuovo duello con Alcaraz.

Un anno da fenomeno

Jannik comincia a Melbourne dopo un 2025 da fenomeno in cui per la seconda stagione consecutiva ha conquistato 2 Slam: ha fatto il bis agli Australian Open e poi ha vinto per la prima volta Wimbledon. Quindi il successo alle Finals di Torino. Ha vinto in 3 continenti giocando sulle 3 superfici: cemento, erba, terra rossa. L’ultimo incontro ufficiale con Alcaraz ha registrato il record in tv: 7 milioni di telespettatori fra Rai e Sky con il 36,5% di share. Rullo Jannik è quindi pronto per una grande stagione: ha migliorato nella lettura tattica e nei colpi da fondo. Sulla diagonale di rovescio ha raggiunto la perfezione.