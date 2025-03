Per Jannik Sinner è arrivato un altro ribaltone totale: la notizia è appena arrivata ed è anche ufficiale, non ci sono più dubbi

Vince pur senza giocare. Jannik Sinner si avvicina a tenere la testa del ranking fino a Roma. Attualmente, guardando i risultati di Zverev e Alcaraz, i due più diretti inseguitori, il tennista italiano è certo di restare al numero 1 fino al termine del torneo di Montecarlo, ma l’impressione è che quando si presenterà nuovamente in campo lo farà ancora da migliore al mondo.

Il tedesco, infatti, è stato eliminato in Messico prima del tempo e vede allontanarsi la possibilità di prendersi la vetta, mentre Alcaraz – dopo la delusione di Doha – sarà impegnato direttamente ad Indian Wells, dove si presenterà da campione in carica, dovendo quindi difendere i 1000 punti dello scorso anno.

Per Sinner, quindi, le notizie che arrivano dai rivali sono positive, mentre l’altoatesino è ancora alla ricerca di un campo dove potersi allenare fino al 13 aprile. È quella la data in cui potrà tornare ad allenarsi ufficialmente su campi affiliati alla Federazione. Fino ad allora, però, dovrà farlo in strutture private e proprio da questo punto di vista è arrivata una notizia che rappresenta una svolta rispetto alle indiscrezioni degli ultimi giorni.

Sinner, no Montecarlo: cerca ancora un campo

Per Sinner si era rincorsa la voce della possibilità di allenarsi praticamente sotto casa, al Monte-Carlo Country Club, in circolo privato del Principato. Così però non sarà perché il Club ha precisato di essere affiliato alla federazione monegasca e a quella francese, quindi non utilizzabile dal campione italiano in base all’accordo con la Wada.

In una nota il Monte-Carlo Country Club spiega appunto di avere una doppia affiliazione: monegasca, essendo il club di tennis del Principato, e quella francese in quanto la struttura sorge su territorio francese, a Roquebrune Cape Martin. Con questo comunicato, il Club smentisce quindi le notizie sul fatto che Sinner possa sfruttare i campi per allenarsi da qui ad aprile.

Il 23enne di San Candido dovrà quindi continuare la sua ricerca di un campo che possa consentirgli di allenarsi anche durante la sospensione. Tra le ipotesi vagliate anche la Spagna, con Marbella che potrebbe offrire le strutture adeguate per la preparazione in vista del torneo di Roma. Le alternative portano fuori dall’Europa: Dubai potrebbe, ad esempio, essere una scelta, ma anche gli Stati Uniti, con Miami. Lì dove ha base anche Anna Kalinskaya, ma questa è un’altra storia o forse una storia chiusa.