Sinner, chi è Anna Kalinskaya: biografia, social, storia e vita privata

Anna Kalinskaya è la fidanzata di Jannik Sinner: biografia, social, storia e vita privata della 25enne tennista russa

In Italia la popolarità l’ha trovata da maggio in poi. Anna Kalinskaya è balzata agli onori della cronaca nel nostro paese non per le sue imprese sportive, ma per essere la fidanzata di Jannik Sinner. La relazione tra i due tennisti è diventata argomento molto chiacchierato fin da maggio quando, dopo le prime indiscrezioni, è stato lo stesso altoatesino a confermare la storia con la 25enne russa.

Non si aspettava però quel che sarebbe successo da lì a qualche settimana: l’attenzione sulla coppia Kalinskaya-Sinner è diventata un pericolo per la vita sportiva dei due tennisti, come dimostrato dalle assurde polemiche che si sono scatenate dopo la mancata partecipazione olimpica del campione italiano. Un eccesso di morbosità che magari la giovane russa non si aspettava, dopo che la sua carriera era passata praticamente inosservata in Italia.

La biografia di Anna Kalinskaya, nata il 2 dicembre 1998 a Mosca, racconta di una vita dedicata al tennis, sport che inizia a praticare fin da piccola. A cinque anni ha già la racchetta in mano, a 14 vola negli Stati Uniti per farne una professione. Cosa che accade nel 2016, quando diventa professionista non prima di aver vinto gli Australian Open Junior nel doppio.

Proprio a Melbourne nel 2018 entra per la prima volta nel tabellone principale di uno Slam, sconfitta al primo turno dall’italiana Camila Giorgi. La sua carriera procede senza acuti fino ad arrivare al 2023 quando vince il primo torneo WTA (il 125 di Midland) e inizia a spiccare il volo. Cosa che accade quest’anno: i quarti agli Australian Open, proprio mentre Sinner vince il suo primo Slam, quindi il best ranking WTA con il 17esimo posto.

Anna Kalinskaya, la vita privata della fidanzata di Sinner

Sport a parte, Anna Kalinskaya non è particolarmente attiva sui social. La si può trovare su Instagram e TikTok, ma quasi tutti i suoi post sono dedicati all’attività di campo con poco spazio alla vita privata.

Non compare così neanche uno scatto con Jannik Sinner, nonostante la loro storia sia ormai da mesi di dominio pubblico. Del resto anche in passato la 25enne moscovita non ha voluto mettere in piazza la proprio vita privata.

Le cronache rosa raccontano di un altro tennista che nel 2020 ha fatto breccia nel suo cuore: Nick Kyrgios. La loro relazione, particolarmente turbolenta, è durata poco più di un anno, mentre l’amore della tennista per i cani va ancora avanti.

Ne possiede due, anche se a farle compagnia nel suo girovagare per il mondo è Kobe, un Pomsky. L’altro resta con i genitori, anche loro sportivi (sono stati professionisti nel badminton), come il fratello Nikolay, calciatore del Niznij Novgorod con qualche apparizione nelle nazionali giovanili russe.

Proprio la famiglia l’avrebbe spinta a diventare tennista: non i genitori, ma la sua scelta sarebbe stata influenzata da una cugina che vedeva giocare nel giardino della nonna. Da lì è nata la passione per il tennis che l’ha portata poi ad incrociare la strada (e il cuore) con Sinner.