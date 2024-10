Sinner, cifre impressionanti: ecco tutti i guadagni

Cifre impressionanti in questa stagione per Jannik Sinner: i guadagni nel 2024 sono da capogiro e possono crescere ancora

È il suo anno magico e niente e nessuno potrà rovinarlo. Jannik Sinner si gode il suo 2024 da sogno, guarda avanti senza lasciarsi condizionare dalle polemiche per il caso doping e le troppe malelingue che girano sul suo conto.

Ha già pronto il piano in caso di squalifica, ma intanto vuole continuare a vincere. Il numero 1 al mondo non potrà scendere in campo al Masters 1000 di Parigi-Bercy a causa di un virus che lo ha messo ko. Salta così l’appuntamento con uno dei tornei sui quali aveva puntato di più in questo finale di stagione, anche se il vero obiettivo è uno solo: le Finals di Torino. Vincere davanti al pubblico di casa è proprio ciò che ancora manca al campione di San Candido che vuole essere al meglio quando scenderà in campo il mese prossimo.

Proprio le Finals ATP potrebbero andare a rimpinguare ulteriormente il conto in banca del giocatore. Un conto che nel 2024 ha fatto registrare numeri da record, partendo dai quasi sei milioni di euro (5,5) conquistati grazie al Six Kings Slam, torneo di esibizione che si è disputato in Arabia e ha visto Sinner trionfare. Questo il montepremi più alto ma non sono certo spiccioli quelli portati a casa con gli altri successi.

Sinner, guadagni da record: quanto può incassare nel 2024

Oltre al ricco montepremi dell’ultimo torneo disputato e vinto da Sinner, questa stagione il tennista italiano ha messo su un bel gruzzoletto di circa 16 milioni di euro soltanto in montepremi.

Da considerare ci sono i due slam, con l’Australian Open che ha fatto entrare nelle casse di Sinner 1,95 milioni e l’Us Open che ha portato ad un guadagno di 3,32 milioni di euro. Oltre a questi tornei, ci sono gli altri trionfi come i Masters di Miami e Shanghai, vittorie dal valore di 1,015 milioni, o quello di Cincinnati per un montepremi di 970mila euro. Restando ai tornei vinti, vanno considerati anche Rotterdam e Halle per un totale di 821mila euro.

Quindi ci sono i tornei dove non ha alzato la coppa: dai 650mila euro della semifinale al Roland Garros ai 450 mila euro dei quarti di Wimbledon e poi ancora 345mila euro per la finale persa a Pochino contro Alcaraz ed, infine, i quasi seicentomila euro conquistati tra Montecarlo, Madrid e Montreal.

Una cifra che non considera i 300mila euro di Indian Wells, visto la decisione di Itia di togliere punti e montepremi a Sinner per quel torneo. Si arriva comunque intorno ai sedici milioni di euro, una somma che potrebbe essere arricchita dal successo alle Finals: con un percorso netto potrebbe guadagnare quasi 5 milioni di euro, portando il totale a circa 21 milioni.