Rivelazione scioccante che riguarda Jannik Sinner: il tennista italiano ancora al centro delle polemiche, questa volta dà fastidio

Allenarsi, ma dove? Jannik Sinner non avrebbe mai pensato che una semplice seduta di allenamento potesse diventare un problema di difficile risoluzione.

Continua la caccia alla struttura giusta per rispettare la sospensione della Wada, ma al tempo stesso prepararsi al meglio per il ritorno in campo che avverrà a Roma. Gli Internazionali d’Italia si preannunciano particolarmente intensi e significativi, ma intanto c’è da trascorrere questi altri due mesi e per Sinner non sarà facile.

Non lo è perché il suo nome è sempre sulla bocca di tutti e non sempre accostato a parole ‘carine’. Quante polemiche si sono viste dopo la decisione di patteggiare con la Wada, quante se ne leggeranno ancora in queste settimane senza poterlo vedere in campo. Mai ci si sarebbe aspettato che un ragazzo come Sinner potesse essere così divisivo, come sta invece accadendo. I suoi difensori da un lato, gli accusatori dall’altro e tanto, forse troppo, rumore intorno a lui.

Dovrà farci l’abitudine però perché questo è l’effetto del successo, essere sempre e comunque al centro dell’attenzione. Lo dice anche uno che di successo se ne intende. Marcell Jacobs nel 2021 ha toccato il cielo con un dito: le vittorie olimpiche, le medaglie mondiali, e il tanto clamore intorno a lui.

Sinner, Jacobs avvisa: “Chi vince dà fastidio”

Proprio la medaglia d’oro di Tokyo 2020 in un’intervista a Repubblica ha voluto fare un paragone con Sinner. Il velocista ha tirato in ballo il numero 1 al mondo del tennis per due aspetti diversi.

Il primo riguarda le polemiche che si portano dietro i vincenti: “Quando si vince dai sempre fastidio… anche per Sinner è lo stesso: ogni occasione è buona per dargli contro“. Un aspetto che lui conosce bene per quanto accaduto dopo gli ori alle Olimpiadi: “Quando ho vinto i 100 metri a Tokyo ha dato fastidio, anche se non ero un perfetto sconosciuto. Le mie vittorie hanno creato dei malumori“.

Un po’ quel che è accaduto a Sinner, con il quale condivide anche un altro (non certo piacevole) aspetto: l’accostamento al doping: “È vero – conferma il centometrista – : anche per lui ogni momento è sempre buono per sottoporlo alle critiche. E questo aspetto ci sarà sempre quando hai successo perché qualcuno storcerà sempre il naso davanti ai tuoi risultati“. Ed allora c’è soltanto una cosa da fare e Jacobs lo dice chiaramente: “Bisogna restare solo concentrati su se stessi“.