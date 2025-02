Per Jannik Sinner arriva la novità che stupisce anche i tifosi: l’ultima notizia sul numero 1 al mondo parla di una cifra da record

Ancora due mesi e qualche giorno. Inutile far partire il conto alla rovescia, la sospensione di Sinner è ancora lontana dal terminare ed allora meglio provare a distrarsi, magari a staccare la spina e dimenticare tutto quel che è stato.

Ci sta provando il numero 1 al mondo che nei giorni scorsi ha cercato rifugio nelle montagne di casa sua: un po’ di sci, il calore della famiglia e degli amici, insomma un tuffo tra i propri affetti più cari per silenziare tutto il clamore che ha suscitato il suo accordo con la Wada sul caso clostebol. Senza poter scendere in campo nei tornei, senza poter allenarsi in maniera ufficiale, in attesa di capire se quando rientrerà (a maggio gli Internazionali d’Italia) sarà ancora il leader del ranking oppure no.

Sinner non sta giocando, ma i suoi avversari stanno giocando per lui. Zverev è stato eliminato anche al torneo di Acapulco, agli ottavi di finale dall’americano Tien in due set e la sua rincorsa al primo posto si fa molto più difficile. Stessa cosa per Alcaraz, uscito di scena in anticipo a Doha. Primo posto salvo almeno fino a Montecarlo, ma è probabile che l’altoatesino riesca a conservarlo anche oltre. Intanto è giusto rilassarsi e magari concedersi qualche occasione mondana come ha fatto Sinner nei giorni scorsi.

Sinner, la foto con Anna Wintour: vale una cifra record

Ha scelto Milano e la Fashion Week per la sua prima apparizione in pubblico dopo l’accordo con la Wada. Ha scelto la sfilata di Gucci, suo sponsor da tempo, per tornare a farsi vedere e lo ha fatto anche circondandosi di personaggi vip.

In particolare a catturare l’attenzione dei fotografi è stata Anna Wintour, direttrice di Vogue America, una delle giornaliste più influenti e note del mondo della moda. La Wintour e Sinner si sono seduti una accanto all’altro e hanno chiacchierato un po’ insieme. Immancabili gli scatti dei fotografi per una foto che potrebbe valere una cifra record.

Questo riferisce il ‘Corriere dello Sport’ che quantifica in centomila euro il valore della presenza della Wintour ad un evento e nella metà quello di una foto con lei. Considerando la fama anche di Sinner, ecco che non viene difficile ipotizzare che l’immagine dei due uno a fianco all’altra, valutata con 5 stelle dalle agenzie di marketing, possa valere una cifra record.