Clamoroso a New York: Sinner e Muretti scatenati, hanno conquistato i quarti di finale degli Us Open. E domani se la vedranno in un derby azzurro inedito e carico di attese. Sinner ha asfaltato il kazako Bublik (6-1, 6-1, 6-1). Musetti in 97’ ha demolito lo spagnolo Munar lasciandogli appena 4 game (6-3, 6-0, 6-1). La notte italiana ha regalato una favola stupenda. Memorabile.

Sinner implacabile

Jannik Sinner si è imposto su Bublik in 1h 21’. Il triplo 6-1 dice tutto. A fine match Jannik ha spiegato la differenza che c’è stata tra i due tennisti in campo: “Ci conosciamo bene, ci sono state delle dure battaglie soprattutto quest’anno. Lui mi ha fatto le congratulazioni. Nella scorsa partita contro Paul è stata lunga, oggi Bublik non ha servito bene come al solito, l’ho subito brekkato e la mia fiducia è cresciuta”.

Siparietto Bublik nella sera di New York. Nel 2021 a Miami il Kazako disse a Sinner: “Non sei umano”. Stanotte, quattro anni dopo, si è ripetuto. “Sei così bravo, è pazzesco. Ma io non sono così scarso. Sinner sembra fatto con l’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Bublik. Mercoledì Sinner affronterà Lorenzo Musetti. Jannik ha anticipato: “Il tennis italiano è in grande forma, con ognuno il proprio stile di gioco. Lorenzo è uno dei più bravi che abbiamo e ci sarà sicuramente un italiano in semifinale”.

Musetti da favola, ai quarti in 97′

Il toscano ha travolto Munar, un avversario uscito dai campi della Nadal Accademy. Lorenzo ha centrato i suoi primi quarti a New York e ha detto: “Sono emozionato dopo un mese terribile, ma il tennis è così, sono fiero di quello che ho fatto. Una partita solida, sentivo di non sbagliare mai”. L’infortunio al Roland Garros è dimenticato. La nuova cura del coach Tartarini (che lo allena da quando aveva 9 anni) si è fatta sentire. Sul cemento, una superficie meno congeniale a Musetti, Lorenzo ha dato prova di una maturità compiuta.