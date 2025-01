Per il numero uno al mondo arriva una novità che potrebbe cambiare anche i suoi programmi per gli Australian Open

Vittoria in tre set e pratica chiusa senza problemi. Debutto positivo per Jannik Sinner agli Australian Open: il cileno Jarry è stato sconfitto senza particolari grattacapi dal numero 1 al mondo che si è imposto con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-1, mostrando di essere già in palla nonostante per lui fosse il primo incontro ufficiale della stagione.

Ora l’altoatesino dovrà vedersela contro Tristan Schoolkate che al primo turno ha eliminato il giapponese Daniel. Match contro un australiano dunque per Sinner che avrà anche il pubblico contro mercoledì quando tornerà nuovamente in campo. Intanto però da Melbourne arrivano anche le prime sorprese. Non è positiva certamente l’eliminazione dell’azzurro Darderi, costretto al ritiro per un problema fisico quando era sotto di un set e 4-1 contro lo spagnolo Martinez. Tra gli azzurri fuori causa anche Fognini, costretto a rinunciare al primo turno per un infortunio.

Una sorpresa è anche l’uscita del greco Tsitsipas, travolto dal giovane americano Alex Michelsen che si candida ad essere la vera mina vagante del torneo. Lo statunitense si è imposto in quattro set contro la testa di serie numero 11 dello slam, mai in grado – se non un exploit nel terzo set – di entrare in partita e contendere la vittoria all’avversario.

Sinner, fuori Tsitsipas: cambia il tabellone per l’italiano

Stefanos Tsitsipas, battuto da Sinner nel test di esibizione di venerdì scorso, conferma dunque il suo momento difficile. Dopo essere arrivato una volta in finale e quattro volte in semifinale proprio in Australia, esce per la seconda volta all’esordio in uno slam: era già accaduto a settembre agli Us Open.

Una sorpresa che cambia anche la parte di tabellone che vede coinvolto lo stesso Sinner. Tsitsipas era, infatti, uno dei candidati a sfidare il numero 1 al mondo nei quarti di finale, anche se il nome più probabile – nel caso in cui fossero rispettate le teste di serie – sarebbe l’australiano De Minaur. Per l’italiano, dunque, un avversario in meno sulla strada che porta al bis, anche se il percorso è ancora molto lungo e pieno di insidie.

La dimostrazione la si è avuta subito all’inizio con l’eliminazione a sorpresa di uno dei tennisti più attesi, anche se non in grande forma. Tsitsipas esce dunque dal torneo, mentre Sinner va avanti e attende ora il secondo turno contro uno dei padroni di casa. Per vincere servirà battere anche lui ed evitare di far parte delle sorprese dello Slam.