Ultime su Sinner: ha ripreso gli allenamenti sul cemento di Cincinnati dopo la sbornia e la fatica mentale di Wimbledon. Di più: Jannik compirà 24 anni il 16 agosto e festeggerà l’anniversario con la 61esima settimana da n.1 dell’ATP, primo italiano di sempre a raggiungere la vetta del ranking. Nella notte italiana di domenica l’altoatesino ha ritrovato Cahill ed ha riunito il team. Solo 48 ore dopo il suo arrivo a Cincinnati è sceso in campo con le migliori intenzioni: team al completo e tanta voglia di difendere il titolo conquistato l’anno scorso.

Pronto per il duello con Alcaraz

Il torneo di Cincinnati comincerà il 7 agosto e terminerà il 18. Oltre a Sinner, campione in carica, ci sono altri 3 azzurri: Musetti, Cobolli, Darderi. In campo tutti i big da Alcaraz a Djokovic. Già sorteggiate le 32 teste di serie.

Jannik n.1, Alcaraz testa di serie n.2, Zverev n.3. A seguire Fritz (4), Djokovic (5), Shelton (6), De Minaur (7), Rune (8), Musetti (9), Rublev (10), Tiafoe (11), Ruud (12), Medvedev (13), Tommy Paul (14), Khachanov (15), Cobolli (16), Mensik (17), Fokina (18), FILS (19), Machac (20), Humbert (21), Cerundolo (22), Popyrin (23), Lehecka (24), Aliassime (25), Shapovalov (26), Tsipras (27), Griekspoor (28), Nakashima (29), Korda (30), Michelsen (31), Luciano Darderi (32).

Jannik, 20 trofei vinti

Non ha ancora compiuto 24 anni e Sinner ha già un palmares sontuoso. In carriera ha vinto 20 tornei ATP fra cui 4 del Grande Slam e le ATP Finals 2024. In più Sinner ha anche conquistato 2 edizioni della Coppa Davis con l’Italia (2023-2024). Molto atteso anche Darderi n. 34 del mondo che quest’anno ha già vinto 3 titoli, l’ultimo a Umago.

L’italoargentino è l’azzurro che ha vinto più titoli nell’anno in corso. Luciano si affaccia alla stagione sul cemento con tante buone sensazioni. Dice: ”Sono italiano ma in campo tiro fuori la garra argentina. La spinta di Jannik è decisiva per tutto il nostro tennis. A Cincinnati ritrovo il gruppo azzurro ed è molto bello. Con molti di loro sono cresciuto giocando insieme sin da bambini. A Londra andavamo tutti a cena insieme in un ristorante italiano che era diventato il nostro quartier generale”.