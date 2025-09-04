Sinner implacabile. Nella notte italiana Jannik ha dominato l’amico Lorenzo Musetti con il risultato di 6-1, 6-4, 6-2. Derby azzurro sbrigato in 1h59’. Jannik è volato in semifinale dove venerdì sfiderà il canadese Auger-Aliassime, peraltro già sconfitto a Cincinnati. Match subito indirizzato da Jannik nella direzione giusta; oltretutto Lorenzo è partito male, forse tradito dalla troppa tensione, sicché nel primo set non c’ stata partita. Al contrario, Jannik è partito fortissimo senza sbagliare nulla: praticamente perfetto.

Dunque, più che i demeriti di Musetti sono stati i meriti di Sinner che ha giocato un tennis strepitoso, forse la miglior partita di questo Slam. Musetti ci ha provato nel secondo set molto combattuto ma, nel terzo, ha ceduto ad un Sinner spietato. Ne è uscito un punteggio ingeneroso per Musetti, che in due o tre occasioni ha anche allargato le braccia sconsolato. Il toscano ha provato a mettere in difficoltà l’amico con le palle corte, ma non ha funzionato. Nel secondo set Sinner ha concesso solo una palla break, nel terzo ben 6 ma tutte annullate.

Jannik in semifinale con fiducia

Sinner sul cemento di New York ha confermato il suo pieno recupero. La sua marcia verso la difesa del titolo (sarebbe il suo quinto Slam) procede con fiducia e merito. Intanto è diventato il secondo più giovane di sempre a raggiungere le semifinali in tutti gli Slam nella stessa stagione, dietro a Rafa Nadal. E poi c’è in ballo anche la vetta del ranking, il duello con Alcaraz sta appassionando il popolo del tennis e i bookmakers danno ormai quasi scontata una finale tra Jannik e Carlos agli Us Open. Musetti torna a casa ma a testa alta, ha fatto tutto il possibile; suo il punto più bello della notte. Un colpo da incorniciare: un passante incrociato di rovescio dopo una smorzata.

Le parole di Lorenzo

A fine match del derby tutto italiano un Musetti frastornato ha detto: “Ho provato una sensazione negativa, Jannik è un tipo di giocatore opprimente. Oggi Jannik era di un altro livello e penso che contro un avversario come lui bisogna solo cogliere le poche occasioni che ti concede. Difficilmente ho affrontato un giocatore capace di mettermi così tanta pressione durante gli scambi”.

Il commento di Sinner

Subito dopo il match Sinner ha detto a Sky Sport: “Le cose si potevano complicare nel terzo set. Lorenzo è un giocatore con grandissime qualità, da top 10 fisso, ma sono contento di come ho gestito il match. Credo che tutta l’Italia possa essere contenta di avere giocatori del genere. Queste partite le sentiamo in un modo diverso. Un conto è giocare un derby al secondo turno, un altro è farlo ai quarti di finale di uno Slam. Sappiamo quanta gente a casa ci supporta e ci dà tanta energia positiva. Vi ringraziamo per questo. Abbiamo un grande sostegno, è bellissimo essere italiani”.