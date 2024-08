Sinner, il ritorno è con giallo: ecco cosa è successo per davvero

Non un ritorno in campo fortunato per Sinner che esce ai quarti in Canada e c’è anche il giallo per il numero 1 al mondo.

Poteva andare meglio, ma Jannik Sinner rivendica con orgoglio il percorso fatto finora e i risultati raggiunti nel 2024. A Montreal nell’ATP 1000, l’altoatesino non bissa il successo dello scorso anno ed esce ai quarti di finale per mano di Rublev. Una sconfitta in tre set che fa perdere un po’ di punti al numero 1 al mondo che comunque non corre rischi di sorpasso almeno fino agli Us Open.

Il ritorno in campo dopo la tonsillite e l’assenza alle Olimpiadi si arresta quindi ai quarti di finale, ma Sinner non vuole sentir parlare di delusione e ricorda “la stagione che sto facendo” e le poche sconfitte nell’anno: “Ho vinto tante partite e ne ho perse poche, con questa siamo a 5 sconfitte. Non vedo il problema” ha sottolineato il tennista dopo il ko contro Rublev.

Una partita che è stata accompagnata da un ‘piccolo’ giallo che non riguarda però il campo da gioco ma, neanche a dirlo, la vita privata e la relazione con Anna Kalinskaya, che si è ritirata in Canada per un malore nel match contro la Anisimova. Una relazione da tempo al centro dell’attenzione mediatica e che ha provocato più di una polemica con accuse all’atleta russa per l’assenza alle Olimpiadi di Sinner.

Sinner-Kalinskaya, il giallo di Instagram: la verità

La storia tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya è tornata al centro delle cronache negli ultimi giorni dopo che è diventata virale sui social la notizia del presunto defollow della tennista russa al campione italiano. Stando ad uno screen circolato sui social e ripreso da alcune testate straniere, infatti, la Kalinskaya avrebbe smesso di seguire Sinner su Instagram, un episodio che qualcuno ha interpretato come possibile indizio sulla fine della loro storia.

Niente di vero visto che i due continuano a seguirsi normalmente sui social, anche se dalle vacanze in Sardegna non si sono fatti più vedere insieme. Nulla di particolare considerata la riservatezza dell’atleta di San Candido che non ama molto apparire, né mettere in mostra la sua vita privata ed è forse proprio quello che serve. Dopo il clamore della vacanza al mare della coppia un po’ di riserbo non può che far bene, ma riportare in primo piano il tennis vero e proprio e mettere da parte tutto il gossip che ha circondato Sinner nelle ultime settimane.