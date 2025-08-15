Sinner implacabile, Jasmine Paolini avanti tutta, calvario Berrettini.

Jannik continua a dare lezioni di tennis, Jasmine si è presa la rivincita della finale di Wimbledon 2024.

Senza dimenticare la marcia trionfale del doppio Bolelli-Vavassori e il proseguo di avventura dei “Lorenzi”, cioè Sonego e Musetti, che si giocheranno un posto nelle semifinali.

Tutto bene? Non proprio. Il forfait di Berrettini agli US Open per i soliti problemi agli addominali ha procurato dolore nel mondo del tennis. È da Wimbledon che Matteo non torna in campo. Gioie e dolori si avvicendano nel ferragosto tennistico. Ma vediamo.

SINNER SENZA CONFINI

Jannik a Cincinnati ha travolto Auger-Aliassime (6-0,6-2) ed è volato in semifinale riportando calore dopo la notizia che giovedì ha gelato tutti: Matteo Berrettini non giocherà gli Us Open mentre cerca di uscire dal secondo baratro tennistico della sua vita.

Jannik invece ha centrato giovedì sera (ora italiana) la miglior prestazione a Cincinnati. Al suo avversario ha lasciato solo 2 game. È la sua 30 esima vittoria stagionale, appena 3 le sconfitte, 25 le vittorie consecutive sul cemento.

Sabato Sinner giocherà la 12esima semifinale in un 1000; è il quinto tra i giocatori in attività per numero di semifinali raggiunte (12). Comanda ancora Djokovic con 79.

Alle 22.28 (sempre ora italiana) Jannik Sinner ha commentato la partita con la consueta educazione e mitezza d’animo: “È stata un’ottima partita. Si, sono molto contento. Ho alzato il mio livello rispetto ai match precedenti. Ho servito bene ma la chiave della partita è stata la risposta. Sono migliorato giorno dopo giorno: ora conterà il riposo.”

Jannik ha impartito una severa lezione al canadese con il 59% di prime, con il 78% di punti. Pratica sbrigata in 71 minuti. Non c’è stata storia.

MAGIA PAOLINI, È AI QUARTI

La toscana si è presa la rivincita della finale di Wimbledon 2024 rifilando un 6-1, 6-2 ad una acciaccata Barbora Krejcikova.

Ora ai quarti incontrerà Coco Gauff che ha eliminato Lucia Bronzetti. Jasmine ha già battuto l’americana 2 volte di fila sul rosso, prima a Stoccarda e poi a Roma. Ha commentato:” Sono soddisfatta. Barbora ha un grande talento, con lei è sempre una partita difficile. Certo, non stava al meglio ma fino all’ultimo punto non è stata una passeggiata”.

BERRETTINI, QUINTO TORNEO SALTATO

Altro forfait del tennista romano. Si era sperato il 31 luglio, dopo l’allenamento e la foto di rito con l’amico Sinner a Montecarlo. Niente da fare. Purtroppo il calvario continua con i soliti problemi addominali. Questo quinto ritiro consecutivo mette a rischio anche la Davis di novembre se non addirittura la carriera. È tornato l’incubo.