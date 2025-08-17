Sinner in finale al Masters 1000 dí Cincinnati. Ha festeggiato il suo 24 esimo compleanno battendo in due set il francese Atmate, la rivelazione del torneo, un mancino dal servizio devastante. Jannik lo ha domato con un punteggio a due facce 7-6, 6-2. Primo set sofferto e risolto al tie break, secondo set più fluido; il francese si è spento strada facendo. Jannik ha ottenuto la vittoria n. 200 sul duro e lunedì giocherà la sua 28esima finale a livello ATP; l’ottava in un torneo Master 1000.

Affronterà ancora una volta Carlos Alcaraz che ha battuto in semifinale Zverev: 6-4 , 6-3. Il match avrà inizio alle ore 21 italiane. È il caso di ricordare che negli incontri diretti sul circuito maggiore lo spagnolo conduce per 8-5 nei precedenti anche se, l’ultimo confronto, cioè la finale di Wimbledon, ha sorriso all’azzurro.

Per Alcaraz è la sua settima finale consecutiva del 2025 e lunedì sera sfiderà Sinner nel primo faccia a faccia dopo la finale di Wimbledon. Alcaraz è in gran spolvero e lo ha dimostrato contro il tedesco sfoderando aggressività e sfruttando le condizioni precarie di Zverev. E così Carletto per la 14 esima volta affronta Sinner, il campione in carica a Cincinnati. Un anno fa l’azzurro aveva battuto in finale l’americano Tiafoe : 7-6, 6-2.

TENNIS ITALIANO SEMIFINALISTA IN TUTTI I TABELLONI

È la prima volta in un Master1000. Nel tabellone uomini con Sinner, in quello delle donne con Jasmine Paolini vincente sulla Gauff e questa sera la toscana punta la finale. Il doppio Musetti-Sonego ha centrato una magnifica finale. I “Lorenzi” hanno battuto in rimonta i britannici Salisbury e Skupski (4-6,6-3,13-11); affronteranno stanotte per il titolo la coppia Mektic-RAM. La coppia azzurra è in finale al posto della coppia Bolelli-Vavassori.

JANNIK SINNER GIÀ PENSA AGLI US OPEN DI NEW YORK

L’azzurro sarà in campo pensando anche agli US Open, l’ultimo Slam stagionale (24 agosto – 7 settembre). Oltre a Sinner sono 10 gli italiani in tabellone a New York cioè Musetti, Cobolli, Sonego, Arnaldi, Darderi, Bellucci, Nardi; tra le donne: Paolini, Brinzetti e Cocciaretto. Giovedì il sorteggio di un torneo che vanta un montepremi da record: 77 milioni di euro, 20% in più rispetto al 2024.