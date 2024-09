Sinner-Kalinskaya, ancora un caso: attacco vergognoso

Sinner e Kalinskaya sono riapparsi insieme, ma intanto scoppia un nuovo caso: attacco vergognoso contro la coppia

C’è il campo, dove Sinner continua a dominare e poi c’è il resto con cui il tennista numero 1 al mondo deve fare i conti. Il resto è rappresentato dalla costante ricerca della polemica, del caso a tutti i costi, del voler passare a setaccio ogni minimo gesto per farlo diventare un pretesto per un attacco al 23enne.

Nelle ultime settimane si è visto davvero di tutto: non bastassero le polemiche per il no alle Olimpiadi, ecco il caso clostebol a complicare la vita al talento italiano. La vicenda doping a livello giudiziario si è conclusa con l’assoluzione di Sinner, anche se c’è da capire se arriverà il ricorso della Wada, ma questo non ha frenato gli odiatori social e anche qualche collega alla ricerca evidentemente di quella celebrità che sul campo non riesce più ad ottenere.

Il riferimento è a Nick Kyrgios, che ha rivestito il ruolo di primo accusatore del tennista italiano: sui social e in diretta tv, l’australiano non sta perdendo occasione per attaccare Sinner in maniera anche pesante. L’ultima stoccata però ha superato il limite ed ha tirato in ballo anche Anna Kalinskaya, fidanzata dell’italiano ed ex proprio di Kyrgios. Un commento sui social che ha aperto un nuovo caso.

Sinner e Kalinskaya nel mirino di Kyrgios: frase vergognosa

La tennista russa è riapparsa al fianco di Sinner nel corso degli Us Open. Dopo più di un mese di silenzio, tanto che si parlava anche di una rottura tra i due, la coppia è tornata a farsi vedere insieme, mettendo a tacere i gossip.

Non facendo però tacere Kyrgios che sui social si è lasciato andare ad un commento non proprio elegante sulla Kalinskaya. I due sono stati legati per qualche tempo anni fa, prima di una rottura molto netta: “Non sei un ragazzaccio, sei una persona cattiva” scrisse sui social la 24enne per ufficializzare la loro separazione.

Ora però l’australiano è tornato a parlare di lei e lo ha fatto nel modo peggiore. Dopo aver lanciato l’ennesima stoccata a Sinner, pubblicando il suo nome con accanto l’emoticon di una pomata-sapone e un paio di guanti, Kyrgios ha commentato una foto che lo ritraeva insieme alla Kalinskaya con la frase “second serve“, seconda di servizio. Chiaro il riferimento a Sinner come ‘seconda palla di servizio’. Una battuta che ha scatenato i social che si sono scagliati contro l’australiano, parlando di frase “disgustosa“. Un polverone che ha spinto lo stesso Kyrgios a cancellare il commento. Un ravvedimento tardivo, quando ormai la bufera si era già sollevata.