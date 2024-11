Sinner, la Nazionale ha reagito male: ecco cosa è successo

Sfida tra il numero 1 al mondo del tennis e la squadra di Luciano Spalletti: la scelta non premia gli azzurri del calcio

Racchetta o pallone? L’Italia sportiva ieri sera è stata chiamata a fare una scelta. Da un lato Sinner, nuovo fenomeno mondiale e numero 1 al mondo, dall’altra la Nazionale di Luciano Spalletti che sta provando a riconquistare i tifosi dopo il flop europeo.

Il fascino di assistere alla partita del giocatore più forte al mondo, che per la prima volta nella storia è italiano, oppure la tradizione dell’erba verde di un campo di calcio e di una squadra che un tempo era la migliore del pianeta ed ormai da qualche anno non lo è più? Gli italiani che amano lo sport hanno dovuto prendere la decisione più difficile visto che il match di Sinner contro Medvedev era programmato alle 20.30, con il fischio d’inizio di Belgio-Italia quindici minuti più tardi.

Entrambi gli appuntamenti erano visibili in chiaro, sulle reti Rai. Il terzo match delle ATP Finals del 23enne di San Candido è stato trasmesso da Rai 2 (e anche su Sky per gli abbonati), mentre la Nazionale come di consueto è andata in onda su Rai 1. Ma qual è il motivo di questa contemporaneità?

Sinner e Nazionale insieme in tv: svelato il motivo

Sinner e la Nazionale allo stesso orario ha fatto sorgere qualche dubbio agli organizzatori delle ATP Finals. Si è pensato originariamente di far disputare nella sessione pomeridiana il match tra il campione italiano e Medvedev, posticipando al serale l’altra sfida del girone, quella tra Fritz e De Minaur.

Questo però, in base ad una serie di combinazioni di risultati, avrebbe tolto valore al match tra americano e australiano con i giochi del girone già tutti chiusi prima dell’inizio dell’incontro. Ecco allora la scelta di non cambiare niente, in modo da preservare il valore della competizione. Una scelta che ha quindi ‘costretto’ Sinner a sfidare l’Italia del pallone. Questa mattina, con i dati auditel, si capirà chi avrà vinto, anche se la tennis mania nata con l’exploit del numero 1 al mondo è ormai esplosa.

A dimostrazione di ciò il fatto che domenica sera, proprio la vittoria del tennista azzurro contro Di Minaur, all’esordio alle ATP Finals, ha fatto più spettatori di Inter-Napoli, big match di Serie A. Successo in campo (ha battuto anche Fritz nel secondo incontro) e fuori per Sinner che conferma il suo momento magico e si gode una popolarità mai raggiunta da un tennista, sfidando lo storico dominio del calcio.