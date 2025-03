Non un momento facile per Jannik Sinner al quale si aggiunge ora un’altra notizia non positiva: ormai è quasi ufficiale

Ritrovarsi così, senza tennis da un giorno all’altro. Jannik Sinner ha visto svanire di punto in bianco l’attività che ha caratterizzato la sua vita negli ultimi anni.

Dal dover pensare soltanto al campo a non poter scendere in campo, il passo è stato brevissimo dopo la squalifica della Wada. Tre mesi per chiudere il caso, tra mesi per archiviare il fascicolo clostebol, ma anche tre mesi in cui mettere in pausa la propria carriera, sperando che quando si andrà a cliccare di nuovo il tasto play tutto inizierà da dove si era fermato: la vittoria agli Australian Open.

Per riuscirci bisognerà pensare ad ogni dettaglio in questo periodo di sospensione: Sinner ha iniziato a lavorare nuovamente puntando sulla preparazione atletica, lasciando da parte per un po’ la racchetta che tornerà ad usare tra un po’, ma sempre con misura fino ad arrivare poi più vicini al ritorno in campo quando ci sarà il ritorno alla normalità.

Una normalità che non contempla però più Anna Kalinskaya. Difficile pensare che i due siano ancora insieme dopo mesi in cui non arrivano segnali in questo senso. Anzi, nonostante il loro riserbo, una coppia così sotto i riflettori non riuscirebbe a non farsi beccare mai insieme per mesi.

Sinner, con Anna Kalinskaya ormai è finita

Ed allora, al di là delle indiscrezioni e dei gossip, più o meno reali, si può dire in maniera quasi ufficiale che tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya è ormai finita.

Una relazione terminata probabilmente qualche mese fa, quando iniziarono ad uscire le prime notizie su una presunta crisi tra i due, con l’italiano impegnato a vincere Finals e Coppa Davis e la russa in vacanza tra Mosca e Miami. Proprio la città dove è volata la Kalinskaya dopo la delusione di Dubai, l’ennesima di un 2025 che è stato fin qui da dimenticare. Eppure proprio a Dubai negli stessi giorni era presente anche Sinner: nessun incontro pubblico tra i due, altro indizio che assomiglia sempre più ad una sentenza definitiva.

Quella che è arrivata dopo la decisione di Sinner di patteggiare con la Wada. Tre mesi di sospensione, messaggi da tutto il mondo, ma non da Kalinskaya che pubblicamente non si è esposta sulla vicenda. L’evidenza che la relazione tra i due ormai non è più tale. Fine della storia e se non è ufficiale, poco ci manca.