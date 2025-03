L’immagine di Jannik Sinner diventa motivo di discussione sui social con i tifosi che si scatenano: questa volta il tennis non c’entra

Il momento è quello che è. Jannik Sinner trascorre i suoi tre mesi di squalifica cercando di staccare anche la spina da tutto il clamore che la vicenda ha sollevato.

Le polemiche sono state messe fuori dalla vita dell’altoatesino che tornerà ora ad allenarsi, concentrandosi principalmente sulla parte atletica, prima di tornare a mettere il tennis in primo piano quando si avvicinerà il momento del ritorno in campo. In campo non sta trovando grande spazio Dusan Vlahovic che alla Juventus vive, anche lui, un momento complicato.

L’arrivo di Kolo Muani a gennaio lo ha spinto in panchina. Il serbo ha perso la maglia da titolare e si trova a fare i conti con una situazione mai sperimentata prima, anche considerando che a giugno sembra destinato a cambiare squadra. Due situazioni per certi versi simili che forse hanno avvicinato Sinner e Vlahovic che domenica hanno pranzato insieme al J-Hotel.

Sinner a pranzo con Vlahovic: l’ironia dei tifosi

Due ore insieme per Jannik Sinner e Dusan Vlahovic: i due non si erano mai visti prima, ma avevano iniziato a parlarsi tramite social. Così è arrivata l’idea di incontrarsi, approfittando della familiarità del tennista con il J-Hotel e il J-Medical dove si fa seguire dal punto di vista medico.

Un incontro chiuso con doni reciproci: Vlahovic ha regalato a Sinner la sua maglia della Juve con il numero 9, mentre il campione altoatesino ha ricambiato con una racchetta. Un incontro che ha fatto molto discutere sui social, con commenti anche ironici sul pranzo tra il bomber (spuntato) della Juventus e il numero 1 al mondo del tennis.

In particolare c’è chi ha scherzato sulla passione di Sinner per il calcio (tifa Milan) e su alcuni video che mostravano le sue capacità palla al piede. Ecco allora l’invito a prendere il posto proprio di Vlahovic alla Juventus, sperando in un rendimento simile a quello racchetta in pugno. Ma non manca chi ‘teme’ che la scarsa mira dell’attaccante serbo possa influenzare il tennista e fargli perdere l’immenso talento in campo.

Ma c’è anche chi ha sottolineato il tifo di Vlahovic per Djokovic e si è chiesto qual è stata la reazione in Serbia, sottolineando che “se un italiano avesse pranzato con Djokovic, sarebbe stato messo in croce“. Piccole polemiche social per un incontro che ha fatto molto discutere.