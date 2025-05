Sinner & Paolini, gran finale agli Internazionali BNL d’Italia. Jannik contro Alcaraz, Jasmine contro la stella USA Coco Gauff. Sarà un finale di fuoco. Comunque un finale storico: 2 azzurri in una finale Master 1.000.

Sinner di ferro

Jannik Sinner, venerdì sera è partito malissimo contro lo statunitense Tommy Paul. Ha perso il primo parziale 6-1. Irriconoscibile. Poi l’azzurro si è ritrovato e ha vinto 6-0 il set successivo. Ha chiuso 6-3 una partita a dir poco pazzesca. In ogni caso l’altoatesino si è esaltato a Roma e ora insegue un successo che all’Italia manca da 49 anni (Panatta nel 1976).

Alla finale Sinner è arrivato battendo Cerundolo agli ottavi, Ruud ai quarti, Paul in semifinale. Prima di questi 3 match aveva esordito contro Navone al secondo turno e De Jong al terzo. Cinque pratiche sbrigate tutte in 2 set salvo la semifinale.

Domenica alle 17 la sfida per il titolo più attesa e sentita contro l’arcirivale Alcaraz che ha eliminato in semifinale Musetti spegnendo il sogno di una finale tutta tricolore. Jannik e Carlos affrontano la loro prima sfida in una finale Master 1000.

Gli occhi del mondo sono puntati sui 2 giocatori migliori del Pianeta. Un dualismo esaltante che preannuncia una sfida rovente. A Roma Sinner giocherà la finale ATP n. 25 in carriera, la seconda sulla terra.

L’ora di Jasmine

La toscana punta al suo secondo WTA 1000 della carriera. Ha dalla sua tutto il Foro Italico, presente il presidente della repubblica Sergio Mattarella. Jasmine se la vedrà oggi alle 17 con la stella statunitense Coco Gauff.

E domani la Paolini sarà di nuovo in campo per la finale di doppio con Sara Errani alla ricerca di un bis dopo la vittoria del 2024 ai Giochi di Parigi. Jasmine sogna un sabato da favola. In questo torneo l’azzurra ha superato vari esami sfoderando la sua vitale maturità nell’affrontare le fasi più delicate dei match.

L’ultima finalista azzurra a Roma era stata Sara Errani nel 2014. I bookie considerano favorita l’americana ma Roma crede in un’altra storia.