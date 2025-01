Il campione italiano di tennis continua la preparazione in vista degli Australian Open ed intanto spunta un retroscena: cosa è successo

Per Jannik Sinner è partita la missione Australian Open. Il tennista italiano è arrivato dall’altra parte del mondo dopo capodanno ed ora si avvia a chiudere la preparazione in vista del debutto stagionale. Appuntamento il 7 gennaio contro Popyrin e tre giorni dopo contro Tsitsipas, nei match esibizione che anticipano il vero esordio agli Australian Open.

Sinner partirà da grande favorito e dovrà vedersela con i rivali di sempre: Alcaraz e Djokovic gli altri due candidati alla vittoria finale, anche se non vanno escluse sorprese. Testa al campo dunque per il numero 1 al mondo che ha trascorso le feste tra famiglia e amici. Dopo aver passato il Natale a casa, nelle montagne dell’Alto Adige, Sinner ha scelto di trascorrere a Montecarlo l’ultimo giorno dell’anno, passando una serata insieme a qualche amico a casa di Antonio Giovinazzi, pilota della Ferrari.

Una cena velata dallo stesso pilota con una foto su Instagram che cancella le voci su un possibile Capodanno insieme ad Anna Kalinskaya: la russa è da giorni in Australia ed ha preso parte al torneo di Brisbane: poca fortuna nel singolare, eliminata ai sedicesimi, mentre è riuscita ad approdare in finale nel doppio con Priscilla Hon.

Sinner, Capodanno a Montecarlo: svelato anche il menu

Se da Melbourne potrebbero arrivare novità anche sul loro rapporto, anche senza conferme dei diretti interessati le indiscrezioni sulla rottura sono sempre più nette, arrivano curiosità sulla cena di Sinner insieme a Giovinazzi per festeggiare il nuovo anno.

Un 2025 che a tavola è iniziato all’insegna di un menu non troppo pesante, come si conviene ad atleti professionisti. Così il cenone ha visto come protagoniste delle lasagne come primo piatto, mentre il secondo erano dei mini hamburger per non appesantire troppo i commensali. A chiudere un dolce e un brindisi al 2025. Un anno che per Sinner in campo si prospetta particolarmente intenso con la voglia di replicare i successi del 2024 e la speranza di chiudere qualche vicenda che si trascina dietro da troppo tempo.

Il riferimento, più che alla relazione con Anna Kalinskaya, è al caso doping che proprio nelle prossime settimane arriverà al Tas di Losanna. Gli arbitri del tribunale svizzero dovranno dare il verdetto definitivo sulla vicenda, confermando il proscioglimento del tennista italiano oppure squalificandolo, accogliendo il ricorso della Wada. E magari brindando al nuovo anno, Sinner avrà chiesto al 2025 di potersi finalmente godere senza pensieri il suo successo.