Sinner, spazzati via i dubbi: spunta la foto verità

Per Jannik Sinner spunta la foto che sancisce la verità: ormai tutti i dubbi sono stati spazzati definitivamente via.

Via i dubbi, perché nelle ultime settimane ce ne sono stati tanti. Jannik Sinner continua a raccogliere vittorie in campo e a dimostrare di meritare il numero 1 al mondo nel ranking, ma continua anche ad essere personaggio centrale nel mondo del tennis.

Il suo nome ormai è costantemente in prima pagina e forse il 23enne ne farebbe volentieri a meno di tutto questo chiacchiericcio sul suo conto. Chiacchiericcio che spesso esce anche dal sempre rettangolo di gioco. Sì le vittorie, i numeri da record di questo 2024, gli avversari di cui si sbarazza neanche fossero birilli. Ma soprattutto l’attenzione morbosa per la sua vita privata, i suoi veri o presunti errori.

Nelle ultime settimane non si è parlato d’altro che del caso doping, la notizia della positività ad Indian Wells ha fatto scalpore. Presunti esperti e colleghi si sono scatenati, arrivando a chiedere anche la sua squalifica. Sinner non ha battuto ciglio, ha sopportato e dimostrato sul campo che la sua forza, tecnica e mentale, è più forte di tutto. Anche del gossip sulla sua relazione con Anna Kalinskaya, pure quello argomento molto di moda negli ultimi mesi.

Sinner e Kalinskaya, spunta la verità in una foto

Dopo la vacanza in Sardegna, in cui la coppia è stata paparazzata mentre si godeva il meritato relax, Sinner e Kalinskaya non sono più apparsi insieme. Una situazione che ha fatto parlare di crisi, con indizi cercati sui social, non certo il campo preferito del tennista italiano.

“Non stanno più insieme” si è mormorato quando sembrava che la russa non seguisse più sui social Sinner, voci che però non sono mai state confermate (o smentite) dai due. Del resto lo stesso numero 1 al mondo all’inizio della relazione lo aveva chiarito: avrebbe continuato a vivere la sua vita privata nel più stretto riserbo.

Detto fatto, ma questo ha aumentato i gossip sul conto dei due, spazzati via però dalla foto che non lascia più dubbi. Nel corso del match contro Medvedev, nei quarti di finale degli Us Open, Anna Kalinskaya è stata fotografata mentre assisteva al match nell’angolo di Sinner, al fianco dello staff che segue il tennista italiano.

Ma non solo, perché la russa era presente anche in palestra nel post match al fianco del 23enne: i due compaiono insieme in un video mostrato poi sui social. Insomma, due indizi che fanno una prova schiacciante: nessuna crisi tra Sinner e Kalinskaya.