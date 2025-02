Per il campione italiano c’è ancora da fare i conti con la sentenza sul caso doping: spunta la possibile stancata per Sinner

Si può scegliere il riposo assoluto, si può decidere di rilassarsi sulla neve di casa, ci si può concentrare soltanto sul campo. Jannik Sinner ha provato a fare questo e in qualche modo c’è anche riuscito, ma il pensiero corre sempre all’argomento più dibattuto: il caso doping.

Inutile far finta di nulla, quasi impossibile evitare che il pensiero vada proprio lì, a quel che succederà dopo il 16 e il 17 aprile, quando il Tas di Losanna deciderà sul ricorso della Wada. La positività al doping di Sinner è passibile di squalifica o meno? Dalla risposta a questa domanda dipende il futuro del campione di San Candido: una sospensione macchierebbe la carriera dell’attuale numero uno al mondo, potrebbe precipitare nel ranking e rappresenterebbe un vero e proprio terremoto per tutto il tennis mondiale.

È proprio la squalifica quella che chiede la Wada, da uno a due anni, per negligenza: il ragionamento alla base del ricorso è che un tennista è responsabile della propria squadra. Difficile capire cosa decideranno i giudici del tribunale svizzero, anche se c’è chi si sbilancia: la sua ipotesi è una vera stangata per Sinner.

Sinner, Stubbs sicura: “Arriverà la squalifica”

L’ex tennista australiana Rennae Stubbs nel suo podcast ha voluto parlare proprio del caso Sinner e le sue dichiarazioni alimentano ancora di più la speculazione sul destino del fuoriclasse italiano.

Un caso che per l’ex tennista ha del grottesco: “Questa situazione della WADA è uno scherzo – le parole della Stubbs – Come può l’Itia non dare alcuna colpa al giocatore e poi dopo mesi arriva la Wada e chiede che il tennista paghi l’errore della sua squadra?” Una situazione assurda alla quale si aggiunge il fatto che in questo arco di tempo Sinner non soltanto ha continuato a giocare, ma ha addirittura vinto due Slam: “Mi state prendendo in giro? – Si chiede la Stubbs –. Wada, pensi che sia una bella situazione?”

No, non lo è e potrebbe andare ancora peggio dopo aprile, se trovasse conferma il timore della stessa ex giocatrice australiana. La Stubbs, infatti, ha una convinzione che ‘rovinerebbe’ Sinner: “Fate attenzione, penso che lo squalificheranno e sarà un momento terribile per il tennis“. Una previsione che avrebbe un effetto devastante non solo su Sinner, ma su tutto il movimento tennistico mondiale. A questo punto non resta che aspettare aprile e sperare che la sentenza possa spazzare via tutte le ombre sul campione altoatesino.