Jannik Sinner ha vinto l’ATP di Vienna per la seconda volta in carriera. Ha battuto l’ottimo Zverev in rimonta dopo 2h28’ di battaglia: 3-6, 6-3, 7-5.

Nel terzo parziale Sinner si è toccato ripetutamente la coscia sinistra. Ha disputato quest’anno 8 finali importanti; questa di Vienna è stata la vittoria più sofferta, più di Roma, di Parigi, di Wimbledon, di Cincinnati dove è stato si sconfitto ma è sempre uscito a testa alta.

A Vienna ha conquistato il 22esimo torneo della carriera, il quarto del 2025. La caccia per tornare n.1 continua; ora da Alcaraz c’è un gap di 840 punti. Nel dettaglio.

PRIMO SET – Il match inizia alle 14.12 e Zverev con le prime va in vantaggio. Sinner rimedia subito (1-1)ma il tedesco in rimonta va sul 2-1 e poi 3-1, sempre in rimonta. Dopo un lungo scambio e tanta qualità, Sascha allunga: 4-1. Jannik infila esitazioni non da lui; ciononostante accorcia (4-2). Poi subisce le prime di Zverev e Jannik cede di nuovo: 5-2. Sinner comunque indovina i colpi e riduce le distanze: 5-3. Ma Zverev al servizio fa suo game e set. E chiude in 44 minuti.

SECONDO SET- Inizia alle 15.01 con Sinner al servizio e fa 1-0. La traiettoria di Sascha funziona anche se infila il secondo doppio fallo. Ma Jannik c’è e con le palle corte va sul 2-0 e poi allunga:3-0. Se ne va la prima ora di gioco. Ai vantaggi sfuma la possibilità per Sinner del 4-0 e sul 3-1 l’azzurro abbassa la guardia non però l’intensità di gioco e guadagna il 4–1. Ma anche Zverev c’è e accorcia: 4-2. Sinner costruisce un game devastante e fissa il 5-2. Zverev rimedia col servizio (5-3) ma va sotto al successivo (6-3) . Parità. Spettacolo puro.

TERZO SET- Parziale decisivo. Tensione alle stelle. Inizio equilibrato ( 1-1). Ma Sascha, nonostante un doppio fallo, conquista il 2-1. Rimedia Sinner (2-2) ma Zverev in rimonta trova il 3-2. Inizia la seconda ora di gioco col 3-3 e Sinner da’ segni di stanchezza, gambe rigide, sbuffa, ma con l’ottavo ace centra il 4-4. Evidente il problema muscolare. Sorpasso tedesco (5-4) con l’11esimo ace. E’ la svolta. E Replica Jannik: 5-5.

Ritmo impressionante. Undicesimo game ai vantaggi: controsorpasso capolavoro di Sinner (6-5). Tre match point per l’azzurro. Basta il primo e chiude il set 7-5 dopo una battaglia molto fisica. L’ATP 500 di Vienna è nuovamente suo.

LE PAROLE DI SINNER

A fine match Jannik ha commentato: “E’ stato un inizio difficile per me in questa finale, avevo palle break ma sono partito indietro. Ho provato però di rimanere lì mentalmente giocando, quando contava, il mio miglior tennis. Ho cercato dì spingere e sono contento di aver vinto un altro titolo. La cosa più importante è cercare di non mollare. La chiave e’ stata servire bene, risparmiare energie in battuta. Tutti e due abbiamo fatto una grande performance “.

IL CAMMINO VIENNESE DEI FINALISTI

Sinner aveva battuto in semifinale l’australiano De Minaur (6-3, 6-4). Zverev aveva superato il tabù Musetti (6-4, 7-5) ; l’azzurro si era imposto negli ultimi tre confronti diretti. E così “Sascha”, n.3 dei mondo, ha annullato un derby tutto italiano nella finale di Vienna. Sinner e Zverev si erano già affrontati in 7 precedenti match e il tedesco, prima di Vienna, conduceva con un parziale di 4-3. Però a trionfare nell’ultimo incontro, nella finale degli ultimi Australian Open (26 gennaio 2025) Sinner lo aveva battuto in 3 set.

Come stavolta. Zverev , nato ad Amburgo, è considerato uno dei tennisti più forti della sua generazione, non a caso ha vinto 24 tornei del circuito maggiore tra cui 2 edizioni delle ATP Finals e la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Ma c’è dell’altro dietro questa riedizione della partita di Melbourne.

Per entrambi quella gara ha segnato un momento particolare. L’altoatesino qualche giorno dopo inizio’ la sua battaglia legale nella complicata vicenda della contaminazione non volontaria da Clostebol; il tedesco, dopo quella sconfitta, non ha più combinato molto andando completamente in tilt. Ultima notizia: Sinner spera di convincere Cahill a restare perché “ mi ha dato tanto”.