Sinner di nuovo in trionfo a Pechino. Ha battuto in finale lo statunitense 19enne Learner Tien con un punteggio inequivocabile: 6-2,6-2. Pratica sbrigata in 1h20’. Sinner ha disputato la settima finale su 8 tornei disputati in questa stagione e con il successo di Pechino ha diminuito di 170 punti il distacco da Alcaraz. Alle 9.40 (ora italiana) la premiazione dell’ATP 500 di Pechino. Applausi a scena aperta del pubblico, estasiato dai suoi colpi e dalla sua calma olimpica. A Shanghai non ci sarà Alcaraz e per Sinner è l’occasione per avvicinare il n.1. Fin qui stagione perfetta e 21esimo titolo in carriera.

Le parole di Sinner

A fine match ha espresso tutta la sua felicità. La settima finale su 8 tornei giocati in questa stagione parla di un giocatore dalla costanza straordinaria. Ha detto: “Sono soddisfatto del mio servizio: quando batto così sono un giocatore completamente diverso. È stato bello giocare una finale davvero speciale . Questa poi mi è costata molta fatica, ho giocato tanti match difficili e per questo sono contento. Ogni anno è diverso, vedremo cosa mi aspetta”.

Primo set

Ottimo avvio di Sinner. Pratica risolta in 34 minuti. Il baby campione cede con un 6-2. Un primo set senza rischi. Jannik in controllo, solido e concreto sin dai primi scambi. Il break in apertura ha messo il set in discesa. Poi l’azzurro ha ottenuto un secondo break di vantaggio sfruttando le difficoltà al servizio di Tien che ha messo in campo solo il 46% di prime. Jannik ha chiuso con 5 ace e il 60% di prime.

Secondo set

La musica non cambia. Sempre Sinner in totale controllo. I porta rapidamente sul 5-2, si vede addirittura annullati due match point, ma centra il terzo. Ancora un 6-2 netto che vale la conquista del China Open e il terzo titolo stagionale. Prestazione sontuosa con 10 ace e il 77% dei punti. Jannik tornerà in campo venerdì 3 ottobre a Shanghai. Giornata memorabile: finale dominata in un’ora e 12 minuti.