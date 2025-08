Jannik Sinner è lo sportivo più popolare d’Italia. Gradito dall’82,5% degli intervistati. Lo ha certificato la TopStar, la società multinazionale di ricerche IPSOS specializzata nei sondaggi di opinione. Allo scopo la società ha intervistato 1.000 persone su un campione rappresentativo della popolazione italiana sopra i 16 anni. In sintesi: Sinner è il tennista più noto tra gli azzurri in attività. Gli analisti hanno aggiunto: ”Una crescita così rapida è assai rara”. La percentuale registrata per Jannik ha un tasso di notorietà superiore a Bebe Vio (80,7%) e a Gigi Donnarumma (77,8%). Il n.1 del tennis mondiale è ora settimo nella classifica di tutti i tempi che vede al comando Valentino Rossi (94%) seguito da Cristiano Ronaldo, Federica Pellegrini, Alessandro Del Piero, Luciano Spalletti, Christian Vieri. Ma Sinner ha già superato anche Lionel Messi (80,7%).

L’onda della Sinner-mania

Dalla moda alla musica, passando per la cucina: Jannik riesce a mettere insieme mondi diversi. Qualche esempio: alle sfilate di febbraio si è presentato al fianco di Anna Wintour. Brad Pitt lo ha citato al TG1 (“Jannik è fantastico”). Papa Leone, appassionato di tennis, lo ha incontrato in Vaticano nei giorni degli Internazionali di Tennis di Roma. Un mese fa al Roland Garros ha avuto tra i suoi fan c’era Dustin Hoffman con la moglie Lisa. Lo chef Bruno Barbieri gli ha dedicato un piatto a base di carote. Andrea Bocelli lo ha voluto nel video di “Polvere e Gloria“ a lui dedicato.

L’anno d’oro di Jannik

Quest’anno può incassare 50 milioni tra sponsor e altri introiti commerciali. Il trionfo di Wimbledon gli ha dato una spinta globale. Dalle sue entrate commerciali ha un corrispettivo fisso di 14 milioni. È legato ad una dozzina di sponsor tra cui Gucci, Rolex, Intesa San Paolo, Lavazza, Fastweb, De Cecco, Formula 1. L’altro Paperone è il suo rivale Alcaraz che come Jannik è molto conteso dalle aziende: l’ultimo suo partner è il colosso lattiero-caseario Danone.

La forza di Jannik si chiama Siglinde

Mamma Siglinde, classe 1966, madrelingua tedesca, ex cameriera al rifugio Fondovalle (dove il marito Hans Peter era cuoco) è la vera ispiratrice dei valori dell’azzurro. Cioè: gentilezza, umiltà, tenacia. A chi le chiede come Jannik faccia ad essere un esempio di semplicità e di libertà lei risponde: “Jannik è un ragazzo sereno, misurato, ha preso tutto da suo padre. È stato lui a insegnargli il rispetto per gli altri, anche nelle competizioni”.

Sinner a Cincinnati

L’azzurro è volato a Cincinnati dove martedì inizierà il prestigioso torneo. In attesa di giocare agli US Open di New York. La sua notorietà ha prodotto il boom di tennis in Italia: 1 milione di spettatori, una crescita addirittura superiore al calcio.