Spalletti pensa di convocare in Nazionale qualche Under 21. Nel mirino Baldanzi, Delprato e Casadei (Chelsea)

Spalletti prepara nuove sorprese. Il 14 novembre gli azzurri giocheranno a Bruxelles contro il Belgio e poi il 17 a San Siro contro la Francia. In gioco ci sono i quarti di finale della Nations League. Il tecnico sembra intenzionato a pescare nell’Under 21 avendo gli azzurrini in programma soltanto amichevoli; dunque sono disponibili per la Nazionale maggiore.

Oltretutto big Luciano ha sempre detto che gli esperimenti non si fanno nelle qualificazioni mondiali. Dunque ai 23 selezionati potrebbero aggiungersi venerdì 8 a Coverciano 3 o 4 azzurrini di Carmine Nunziata. Un tecnico che sa valorizzare anche gli Under 20 o 19.

Assenti Calafiori e Gabbia

L’ex bolognese Riccardo Calafiori, 22 anni, oggi all’Arsenal, non è disponibile. Matteo Gabbia, 25 anni, dopo essere tornato alla vittoria in campionato, ha disertato la gara di Madrid. Fonseca non ha potuto portarlo in panchina al Bernabeu. In compenso dovrebbe tornare in azzurro Federico Gatti, 26 anni, che proprio in questa settimana è a un passo dal rinnovare con la Juventus fino al 2029.

Il granatiere piemontese è reduce da un’ottima prestazione (martedì sera) a Lille dove è stato sempre in partita, compiendo un doppio salvataggio in area e aiutando in fase offensiva. Spalletti ha chiesto anche notizie su Enrico Delprato, 24 anni, difensore bergamasco oggi in forza al Parma dopo aver infilato tutte le nazionali giovanili.

A centro campo Barella potrebbe lasciare spazio a Fagioli. Tra gli Under 21 il più vicino alla chiamata è Tommaso Baldanzi, 21 anni, centrocampista della Roma in gran spolvero (11 partite 1 gol, 1 assist). In lista d’attesa Casadei, centrocampo in forza al Chelsea di Londra, e un esterno tra Savona, Palestra, Ruggeri. Ecco i probabili selezionati.

PORTIERI – Donnarumma, Vicariò, Di Gregorio (Meret).

DIFENSORI CENTRALI – Di Lorenzo, Gatti, Buongiorno, Okoli, Bastoni ( Del Prato).

LATERALI – Cambiaso, Bellanova, Dimarco, Udogic ( Savona, Palestra, Ruggeri).

CENTROCAMPISTI – Barella, Ricci, Frattesi, Pisilli, Tonali, Pellegrini, Baldanzi ( Casadei, Fagioli).

ATTACCANTI – Retegui, Raspadori, Kean, Maldini ( Zaccagni, Lucca).