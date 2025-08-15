Weekend sportivo di Ferragosto intenso, ricco di eventi. Con un poker di forte richiamo, anche mediatico. Quattro sport in copertina: tennis, MotoGP, Coppa Italia di calcio e l’atletica leggera in Polonia con cinque azzurri impegnati nella prestigiosa “Wanda Diamond League”. Vediamo.

TENNIS, GRAN FINALE A CINCINNATI

Il torneo di tennis maschile e femminile di Cincinnati è alle battute finali nel weekend di Ferragosto. L’ATP Masters 1000, la categoria più importante dopo i tornei del Grande Slam e le ATP Finals, e’ pronto a consegnare i campioni del momento alla vigilia degli US Open. Sinner mattatore.

MOTOGP IN AUSTRIA

Tre giorni di puro spettacolo: da venerdì a domenica sul Red Bull Ring dí Zeltweg ( 4,326 km.). E’ il 13 esimo GP sui 22 del mondiale. Sabato la Sprint, domenica il GP alle ore 14 ( diretta su Sky ). La Ducati finora ha conquistato 10 vittorie nel 2025 su 12 GP disputati, 8 con Marc Marquez che ha vinto gli ultimi 5 GP consecutivi e guida la classica piloti con 381 punti seguito dal fratello Alex con 261. Bagnaia terzo con 213. Quarto Bezzecchi 156, quinto Di Giannantonio con 142.

CALCIO, 3 GIORNI CON LA COPPA ITALIA

Partono i campionati in Inghilterra, Francia e Spagna. Già in attività da giorni Turchia, Olanda, Portogallo, Belgio, Svizzera. L’Italia risponde con la tre giorni dedicata alla Coppa Italia. Si comincia venerdì alle ore 18 con Empoli-Reggiana e si prosegue sabato domenica e lunedì con altre 12 partite. Sotto i riflettori Milan-Bari domenica ore 21.15 e Torino-Modena ( lunedì ore 21.15). Tutti gli incontri saranno trasmessi sulle reti Mediaset.

ATLETICA IN POLONIA, ANTIPASTO DA MONDIALE

Sabato nella tappa di Diamond League a Chorzow ( Polonia) piste e pedane sotto i riflettori. Cinque gli azzurri di scena: Larissa Japichino (lungo);Leonardo Fabbri e Zane Weir nel peso, Sibiglio nei 400 e Simonelli nei 110 ostacoli. Un appuntamento che vale l’anticamera dei mondiali. Non ci sarà Tamberi che pure era iscritto.