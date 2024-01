Supercoppa italiana (18-22 gennaio), soldi e polemiche. Le casse dei club piangono e la Lega di serie A (organizzatrice del mini torneo) si è inventata la trasferta in Arabia Saudita, a sei ore di charter. In tutto tre partite, tanto caldo e tanti petro dollari. Più spettacolo che sport. Ergo, puristi sulle barricate e gradimento vicino allo zero. Ma tant’è. Il regolamento chiama e le quattro finaliste – “ obtorto collo”, con riluttanza – rispondono: incassano e scappano. Così fan tutte. E così faranno le quattro squadre in questo fine settimana: Napoli, Inter, Lazio,Fiorentina.

Supercoppa Italiana, la nuova formula

Alla Supercoppa italiana partecipano la squadra campione d’Italia (Napoli), la squadra che ha vinto la Coppa Italia (Inter), la seconda del Campionato (Lazio) e la finalista della Coppa Italia (Fiorentina). La Supercoppa è stata istituita dalla FIGC nel 1988 in 35 edizioni tutto è filato liscio. Hanno vinto 9 squadre diverse, la Juventus più di tutte (9 volte). Poi si è introdotta l’Arabia Saudita. E sono piovute le polemiche.

Accordo triennale

Nel 2018 la Lega di serie A e il ministro dello Sport Saudita hanno firmato un accordo di collaborazione per portare 3 edizioni del torneo. Cifra stabilita: 23 milioni di euro. La vincitrice della Super Coppa incasserà 7 milioni di euro.

Il calendario

Le gare si svolgeranno dal 18 al 22 gennaio. Il debutto è giovedì 18 con il match Napoli- Fiorentina (ore 20). La sera dopo, sempre alle ore 20 Inter-Lazio. La finale è fissata per lunedì 22 gennaio alle ore 20.

Dove vedere la Supercoppa Italiana in tv

Canale 5 trasmetterà le 3 partite di Supercoppa in diretta Tv, Streaming in chiaro.

L’albo d’oro

La prima edizione (1989) e’ stata vinta dal Milan. Le ultime 2 edizioni sono state vinte dall’Inter. La Lazio ha vinto 4 volte la Supercoppa. La Fiorentina una sola volta (1996).