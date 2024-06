Svizzera-Italia: dove vedere l’ottavo di finale degli azzurri, orario e probabili formazioni

Dopo una qualificazione conquistata all’ultimo secondo contro la Croazia, l’Italia di Luciano Spalletti è pronta a tornare in campo, contro la Svizzera, negli ottavi di finale di Euro 2024. Dopo una fase a gironi complicata, nella quale gli azzurri non hanno convinto come ci si aspettava, la Nazionale dovrà affrontare la fase a eliminazione diretta con uno spirito differente, contro una squadra, la Svizzera di Murat Yakin, che nasconde non poche insidie. Di seguito l’orario della partita, dove vederla e le probabili formazioni.

Svizzera-Italia, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Quello tra Italia e Svizzera è il primo ottavo di finale di questo torneo. Il bilancio delle sfide tra la Nazionale italiana e quella elvetica vede sorridere gli azzurri con 29 vittorie rispetto alle 8 della Svizzera, mentre i pareggi sono stati 24.

Per vedere il match le opzioni sono diverse. La partita, infatti, verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). E’ possibile vedere la partita anche in streaming su NOW, RaiPlay e Sky Go.

L’Italia scende in campo contro la Svizzera sabato 29 giugno, fischio d’inizio alle 18 all’Olympiastadion di Berlino.

Svizzera-Italia, le probabili formazioni

Per l’Italia l’unico grande dubbio in difesa riguarda la squalifica di Calafiori e il giocatore che dovrà prendere il suo posto. Il ballottaggio vede Mancini in vantaggio su Buongiorno. A centrocampo Jorginho non è sicuro del posto da titolare, con Fagioli pronto a prendere il suo posto. In attacco la novità è Zaccagni, reduce dal gol qualificazione contro la Croazia negli ultimi secondi di partita. Confermato Retegui al posto di Scamacca.

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Ndoye, Xhaka, Freuler, Rieder; Aebischer, Embolo; Vargas. CT: Yakin

ITALIA (4-1-4-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Dimarco; Jorginho; Chiesa, Barella, Cristante, Zaccagni; Retegui. CT: Spalletti