Svolta Var, gli audio degli arbitri si ascolteranno su Dazn

Svolta nei rapporti tra arbitri e tifosi. Da domenica 24 settembre, infatti, gli audio dei dialoghi tra i Var e gli arbitri saranno trasmessi, grazie ad un accordo appena firmato tra la FIGC e Dazn. Gli audio – per questioni regolamentari – sono quelli del turno precedente di campionato e andranno in onda nella trasmissione ‘Sunday night square’, nella quale saranno analizzati i casi più interessanti. Per l’esordio di questa novità sarà presente in studio il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi.

Da domani Dazn trasmetterà gli audio tra Var e arbitri

Episodi, valutazioni e dialoghi

Il designatore arbitrale ricostruirà insieme alla squadra di DAZN i principali episodi di questa stagione calcistica. Non solo, ci sarà spazio anche per analizzare e approfondire – attraverso gli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini – valutazioni e interpretazioni arbitrali definitive relative a quanto di più interessante raccolto sul campo durante le giornate di campionato.