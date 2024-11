Test match a Udine della Nazionale di rugby contro i Pumas dell’Argentina

Torna in campo la Nazionale di rugby: a Udine il primo dei tre test match delle “Vittoria Autumn Serie”; tappe di avvicinamento al prestigioso torneo “Sei Nazioni” (31 gennaio-15 marzo). Tre appuntamenti in tre diverse città. Dopo l’esordio a Udine contro i Pumas argentini, la Nazionale giocherà a Genova contro la Georgia (17 novembre ) e a Torino contro la Nuova Zelanda (23 novembre). “Tre partite importanti”, così le valuta il neo presidente federale Andrea Duodo, 54 anni, veneziano di Mirano, eletto lo scorso 15 settembre a Bologna con il 55,92% dei voti. È un debutto banche per lui.

Il nuovo CT azzurro

È Gonzalo Quesada, 50 anni, argentino di Buenos Aires, ex mediano di apertura dei Pumas (38 caps e 486 punti). Da allenatore ha vinto uno scudetto in Francia ed ha guidato i Pumas in due Mondiali. Presentato giusto un anno fa a Roma dall’allora presidente federale Innocenti; la missione del nuovo CT è di risollevare una squadra che in Francia ha sì conquistato il pass per il Mondiale 2027, ma poi ha chiuso la sua esperienza con due batoste contro All Blacks e Francia. Prima di Quesada si sono succeduti otto Commissari tecnici – tre neozelandesi, due francesi, due sudafricani e l’irlandese Conor O’Shea – che insieme hanno ottenuto una percentuale di vittorie pari al 24%. Quesada punta molto su “identità e mentalità “. Parole sue. Non a caso è laureato in Economia aziendale ed è diplomato in psicologia dello sport.

Una formazione rinnovata

“La base sarà, come sempre, la difesa azzurra”, ha spiegato in conferenza stampa il CT. Ovviamente “con ruoli e strutture ben definite”. Ha anche spiegato il motivo di varie esclusioni. l’Italrugby parte con nove giocatori del Benetton. La panchina sarà formata da 5 avanti e 3 trequarti con il rientro di Tommaso Allan dopo una lunga assenza. Prima linea molto forte ma anche molto mobile composta da Spagnolo, Lucchesi e Riccioni. Seconde e terze linee composte da giocatori del Benetton. Numero 4 e 5 saranno Niccolò Cannone e Federico Rizza, i flanker Negri e il capitano Lamaro mentre Lorenzo Cannone sarà il numero 8 che completerà il pacchetto avanzato. La mediana è affidata a due protagonisti del Top 14: il numero 9 a Martin Pafe-Relo (mediano di mischia del Lione); regista sarà Paolo Garbisi, 23 anni, studente di Giurisprudenza, veneziano, mediano d’apertura del Tolone. A disposizione: Nicotera, Fischetti, Ferrari, Lamb, Zuliani, Alessandro Garbisi del Benetton, Tommaso Allan del Perpognan e Marco Zanon del Benetton.

Dove in TV

Italia-Argentina sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in chiaro su Tv8; telecronista Francesco Pierantozzi; in streaming su Tv8.it, SkyGo e Now. Diretta live testuale assicurata dal sito OA Sport.