Tifosi in ansia: lo scudetto è stato già assegnato, ecco chi lo vincerà

Lo scudetto è già stato assegnato quando il campionato è appena iniziato: il verdetto mette in ansia tutti i tifosi.

Rieccola la Serie A. È iniziato il massimo campionato italiano con il via ad una stagione che si preannuncia molto combattuta. Di squadre che partono con la voglia di insidiare i campioni d’Italia dell’Inter ce ne sono diverse, qualcuna già attrezzata per poter pensare di dare filo da torcere a Inzaghi, qualche altra ancora in fase di ricostruzione.

Fa parte della prima schiera, ad esempio, il Milan che con Fofana ha rinforzato anche il centrocampo e a cui ora manca soltanto un altro bomber per far sì che Fonseca abbia una squadra completa. Sono ancora un cantiere aperto Juventus e Napoli, con bianconeri e azzurri che hanno diverse trattative in entrata e uscita da perfezionare. Giuntoli deve risolvere il caso Chiesa su tutti, mentre Manna e De Laurentiis devono ‘piazzare’ Osimhen e regalare almeno Lukaku a Conte.

La Roma, invece, aspetta di capire quel che accadrà con Dybala, mentre le altre compagini del massimo campionato cercano di rinforzarsi per inseguire i rispettivi obiettivi. Ma mentre il campo inizia a dare i suoi primi verdetti, molto parziali, c’è chi ha già stilato la classifica finale della Serie A: lo scudetto è già stato assegnato.

Serie A, c’è già la classifica finale: chi vince lo scudetto

Opta ha stilato la classifica finale di Serie A, utilizzando Opta Predictor, un modello che realizza delle previsioni utilizzando determinati parametri statistici. Per stilare la classifica sono stati presi in considerazione la qualità di attacco e difesa di ogni squadra, con le qualità offensive e difensive quantificate prendendo quattro anni di risultati storici, con un peso maggiore per i risultati più recenti.

Ogni partita è stata simulata 10mila volte in modo da calcolare la probabilità che ogni squadra ha di finire in una particolare posizione in campionato. La classifica ha una sola grande favorita: l’Inter. I campioni hanno il 79,1% di vincere nuovamente lo scudetto. Ma non mancano le sorprese: in positivo, come il secondo posto dell’Atalanta, ed in negativo, come l’ottavo posto del Napoli di Conte.

In mezzo si trovano Juventus, Milan, Roma, Bologna e Lazio. La Fiorentina chiuderebbe al nono posto, con il Torino decimo. Nella parte bassa della classifica, invece, dolori per Venezia, Cagliari e Como, individuate come le tre possibili retrocesse. Questa la classifica prevista da Opta Predictor in base alle medie punti: