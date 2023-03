Torna la Nazionale di Mancini. E riparte da Napoli giovedi 23 con l’Inghilterra. Si gioca per la qualificazione all’Europeo (Germania 14 giugno- 14 luglio 2024 ). Domenica 19 marzo il raduno.

Dopo l’Inghilterra, 3 giorni dopo, l’Italia affronterà Malta. Il successivo appuntamento è in giugno per la semifinale di Nations League, Spagna – Italia.

Il debutto stagionale con l’Inghilterra è molto delicato. Gli inglesi meditano il riscatto dopo il ko in finale dell’ Euro a Wembley e la sconfitta in Nations League. Prima o poi vorranno vendicarsi.

A disposizione l’Inghilterra ha tutti i suoi uomini più forti come Kane, Fode, Rashford, Grealish, Saka. Viceversa Mancini dovrà lavorare di fantasia almeno su due reparti. Assenti Raspadori e Immobile. La formazione è tutta in alto mare. Le ultime tre volte che l’Italia e l’Inghilterra si sono ritrovate è stato, come ricordato, nella finale dell’Europeo (vinta ai rigori dagli azzurri) e due volte in Nations League: prima 0-0 e poi 1-0 per l’Italia.

NAZIONALE SPERIMENTALE

Inevitabilmente sarà una Italia abbastanza sperimentale. L’amichevole con l’Austria, giocata il giorno del debutto in Qatar 2022, ha messo a nudo i limiti di un 3-4-3 oggi non più sostenibile. Il Mancio ha due possibilità, due moduli in cui crede: il 4-3-3 classico, oppure il 3-5-2 che può dare più protezione.

C’è dunque molta curiosità attorno a questa Nazionale che inizia un cammino importante e, date le circostanze, tutt’altro che semplice. L’Italia è stata inserita in un girone tutto da capire: oltre all’Inghilterra ci sono Ucraina, Nord Macedonia e Malta. Nei 2 incontri di marzo, a Napoli il 23 e a Ta’Qali (isola di Malta), si capiranno molte cose.

I PRECEDENTI

Italia e Inghilterra si sono affrontate 11 volte in partite ufficiali: 6 le hanno vinte gli azzurri ,4 i pareggi e 1 solo trionfo inglese. Infine molta curiosità per la convocazione di Mateo Retegui,23 anni,punta dell’Atletico Tigre, club argentino, l’anno scorso re dei bomber in Primera (la serie Argentina) con 19 gol e quest’anno è già a quota 6. Peccato che non sia disponibile Scamacca, l’azzurro scelto in estate dal West Ham, reduce da un infortunio e quattro panchine consecutive in Premier; nelle ultime due settimane ha giocato solo 4 minuti contro lo United e mezz’ora giovedi scorso in Conference. Arriva da due panchine di fila nelle gare contro Chelsea e Brighton.