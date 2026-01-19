Tornano in settimana le due coppe europee di calcio più prestigiose: Champions League ed Europa League. La terza Coppa (Conference) ha già concluso il 18 dicembre le sue 6 giornate della prima fase e la Fiorentina – unica squadra italiana presente – è rimasta in corsa. Ripartirà il 19 febbraio con la doppia sfida ai polacchi dello Jagiellonia per conquistare gli ottavi.

Viceversa, Champions ed Europa League sono alla volata finale con le squadre italiane tutte in corsa per ottavi e playoff. L’Atalanta è a due passi dalla qualificazione diretta, l’Inter in bilico a rischio playoff, la Juventus ha solo 9 punti e tutto può accadere, il Napoli con 7 è in serio pericolo. La squadra di Conte, all’ultima giornata (28 gennaio), ospiterà il Chelsea; dunque, è quasi obbligatorio vincere martedì al Parken Stadium di Copenaghen. Due giornate – martedì e mercoledì – molto importanti. Nel dettaglio.

Le italiane in Champions League

Martedì sera alle 21 il Napoli affronterà il Copenaghen che ha 7 punti come i partenopei; dunque, giocherà il tutto per tutto. Attualmente il Napoli occupa il ventitreesimo posto. L’obiettivo è di arrivare a 13 punti. Impresa non facile viste le condizioni in cui versa la squadra. Napoli a pezzi, si sono fermati anche Politano e Rrahmani. Martedì alle 21 la capolista Arsenal (18 punti), affronterà a San Siro l’Inter di Chivu. Ai nerazzurri bastano 4 punti da ottenere nei prossimi due incontri: Arsenal e Borussia.

Mercoledì sera alle 21 la Dea ospita gli spagnoli del Bilbao, forte di un quinto posto rassicurante. La squadra di Palladino, reduce dal pareggio di Pisa (1-1), è in netta ripresa. La squadra di Spalletti mercoledì sera (ore 21) gioca un match da dentro o fuori. I bianconeri attualmente occupano il 17esimo posto con 9 punti e con l’obiettivo di raggiungere quota 13 nelle prossime 2 gare (Benfica e Monaco).

Europa League, Bologna e Roma in campo

Giovedì 22 alle 18.45 i rossoblù, sconfitti in casa dalla Fiorentina (1-2), cercano il riscatto in Europa League con gli scozzesi del Celtic Glasgow, che a loro volta hanno bisogno di punti. Giovedì 29 i giallorossi di Gasperini scenderanno nella tana greca del Panathinaikos di Atene allenato da Rafael Benitez (ex Inter e Napoli). La Roma è in gran spolvero, avendo scavalcato la Juventus in campionato.